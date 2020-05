Koronavírus bol v Európe už vlani. Francúzi ho našli v starých vzorkách

Prvý prípad nákazy koronavírusom sa vo Francúzsku vyskytol minimálne deň po Vianociach, teda takmer o mesiac skôr, než ochorenie COVID-19 v krajine oficiálne zaznamenali a štyri dni predtým, ako Čína oficiálne oznámila výskyt nového koronavírusu. Vyplýva to zo zistení francúzskych lekárov, ktorí podrobili spätnej analýze zmrazené vzorky odobraté v decembri a januári pacientom so zápalom pľúc v dvoch parížskych prímestských nemocniciach.

Yves Cohen, vedúci resuscitačných oddelení v nemocniciach Avicennu a Jeana Verdiera v Bobigny a Bondy, severovýchodných predmestiach Paríža, pre televíziu BFM povedal, že laboranti znovu otestovali vzorky 24 pacientov, ktorí boli od začiatku decembra do polovice negatívne testovaní na chrípku.

„Z tých 24 sme mali jedného s pozitívnym testom na COVID-19 z 27. decembra," uviedol profesor Cohen s tým, že všetky vzorky boli kvôli vylúčeniu možnej chyby otestované opakovane.

Vzorky chorým odobrali s cieľom odhaliť pomocou PCR testu možnú chrípku, informovala agentúra Reuters. Rovnaká metóda, ktorá deteguje genetickú informáciu vírusu, sa teraz využíva pre odhalenie prítomnosti nového koronavírusu.

Prvé tri prípady nákazy koronavírusu vo Francúzsku pôvodne zaregistrovali 24. januára. Od 1. marca, keď vo Francúzsku zaznamenali prvé úmrtie na COVID-19, podľahlo v krajine s 67 miliónmi obyvateľov tomuto ochoreniu vyše 25-tisíc ľudí. Celkovo sa doteraz nákaza koronavírusu potvrdila u 170-tisíc Francúzov.

Zatiaľ je priskoro povedať, či bol pacient s dodatočne odhaleným koronavírusom z 27. decembra skutočne „pacientom nula", povedal Cohen s tým, že pre pochopenie spôsobu šírenia koronavírusu je nevyhnutné nájsť prvý prípad nákazy.

Amirouche Hammar, 43-ročný obyvateľ Bobigny alžírskeho pôvodu, nákazu prežil bez následkov. Ako v utorok povedal pre BFM, z Avicennovej nemocnice, kam prišiel s bolesťou hrude, dusivým kašľom a vysokou horúčkou, ho po troch dňoch prepustili do domáceho liečenia. „Bol chorý 15 dní. Nakazil svoje dve deti, nie však manželku. Tá pracuje v supermarkete. Bol prekvapený, nechápal, ako sa mohol nakaziť. Skladali sme dohromady diely skladačky. Nikde nebol, nikam necestoval. Jediný kontakt, ktorý mal, bol s vlastnou ženou," uviedol Cohen.

Hammarova manželka Fatima predávala ryby v bezprostrednom susedstve stánku so suši, ktorý obsluhovali ľudia čínskeho pôvodu, povedal Cohen. Nie je jasné, či jej kolegovia cestovali do Číny, odkiaľ sa koronavírus na konci minulého roka začal šíriť. Podľa lekára to ale musia zdravotnícke úrady prešetriť. Pátranie po pôvode nákazy bude o to komplikovanejšie, že Fatima Hammarová pracuje v supermarkete v blízkosti parížskeho letiska Charlesa de Gaullea, kam si mnohí cestujúci po prílete chodia nakúpiť.

„Zjavne bola bez príznakov," povedal o Hammarovej manželke Cohen. „Mohla byť tým pacientom nula, ale možno sú ďalšie prípady v iných regiónoch. Všetky negatívne PCR testy na zápal pľúc musia byť znovu overené. Vírus sa pravdepodobne už vtedy šíril," dodal.

Prvé potvrdené prípady nákazy koronavírusom vo Francúzsku doteraz pochádzali z 24. januára. Pozitívne testy vtedy mal čínsky manželský pár pochádzajúci z provinciu Wu-chanu, pôvodného epicentra pandémie, a Francúz z Bordeaux, ktorý krátko pretým navštívil Čínu.

„Vírus sa v skutočnosti šíril na francúzskom území skôr, už od konca decembra," povedal pre denník Parisien Olivier Bouchard, infektológ z Avicennovej nemocnice v Bobigny. „Nie je to prekvapujúce vzhľadom na to, že Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že vírus bol v Číne už prinajmenšom od 8. decembra. S tým, ako ľudia veľa cestujú, je normálne, že sa rýchlo objavil vo Francúzsku," dodal.