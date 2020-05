Poľský Senát zamietol návrh na hlasovanie vo voľbách poštou

Zmena volebných pravidiel, ktorú pred časom presadila vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) vzhľadom k epidémii Covid-19, sa teraz vracia do Sejmu, dolnej komory parlamentu.

Osud zákona v Sejme závisí na tom, ako sa zachovajú poslanci strany Dohoda, menšieho koaličného partnera PiS. Schôdza Sejmu je plánovaná na stredu a štvrtok.

Senátori PiS sa snažili hlasovanie v hornej komore rôznymi prostriedkami hlasovania zdržať. Ak by totiž Senát nestihol o zákone hlasovať v stredu, keď pre to mal posledný termín, dostal by novelu rovno na stôl prezident Andrzej Duda, blízky spojenec PiS. Vo voľbách sa uchádza o ďalší mandát a podľa prieskumov verejnej mienky má veľkú šancu voľby vyhrať.

Predsedníčka Sejmu Elżbieta Witeková večer oznámila, že sa obrátila na volebnú komisiu s otázkou, či je schopná usporiadať prezidentské voľby 10. mája. V stredu sa chce tiež spýtať ústavného súdu, či prípadný odklad volieb bude v súlade alebo v rozpore s ústavou. Podľa jej názoru základný zákon umožňuje, aby sa voľby konali najneskôr 23. mája.

Už v pondelok predstavitelia PiS pripustili, že voľby budú musieť byť o týždeň či dva odložené. Opozícia žiada odklad do doby, než bude hlasovanie zo zdravotného hľadiska bezpečné. Ako z jej strany, tak od poľského ombudsmana, radu právnikov aj od medzinárodných organizácií sa navyše ozývajú hlasy, že v prípade výlučne korešpondenčných volieb hrozí porušenie podmienok pre ich spravodlivé konanie.