Izraelský Najvyšší súd schválil koaličnú zmluvu medzi Netanjahuom a Gancom

Súd oznámil schválenie koaličnej dohody krátko po tom, čo Netanjahu a Ganc uviedli, že nová vláda zloží prísahu 13. mája, čím sa v Izraeli skončí doteraz najdlhšia politická kríza.

Súd v Jeruzaleme síce uviedol, že koaličná zmluva medzi Netanjahuovou pravicovou stranou Jednota (Likud) a Gancovým centristickým blokom Modrá a biela (Kachol lavan) je právne problematická, ale dodal, že sa do toho nebude miešať.

Námietku proti spornej koaličnej zmluve podalo na Najvyšší súd osem osôb. Ak by Najvyšší súd koaličnú zmluvu neschváli, alebo ak by ju odmietol schváliť parlament, v Izraeli by sa po troch voľbách s nepresvedčivým výsledkom konali v poradí už štvrté od apríla 2019.

V súlade s dosiahnutou dohodou sa Ganc a Netanjahu budú striedať vo funkcii predsedu vlády, pričom Netanjahu ju bude rok a pol zastávať ako prvý a Ganc ho vystrieda v októbri 2021. Dohoda o vzniku koaličnej vlády, ktorá bola parafovaná pred dvoma týždňami po 16 mesiacoch politickej krízy, stanovuje konanie parlamentných volieb v Izraeli o tri roky.