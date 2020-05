Izraelský prezident poveril Netanjahua zostavením novej vlády

Sľub by nová vláda mala zložiť budúcu stredu. Jej zostavením by podľa agentúry AFP mohla v Izraeli skončiť vlečúca politická kríza, ktorá začala pred rokom voľbami, po ktorých museli nasledovať dvoje ďalšie.

Poslanci schválili príslušný zákon pomerom 72 ku 36 hlasov. Netanjahu sa má stať podľa koaličnej dohody prvým premiérom a po roku a pol ho má vystriedať Ganc, ktorý bude dovtedy zastávať funkciu ministra obrany.

Netanjahuov Likud a Gancova strana Modrá a biela dnes popoludní oznámili, že Netanjahua ako premiéra podporila väčšina 72 poslancov, pričom ich podpisy boli odovzdané prezidentovi Rivlinovi.

Ten potom dnes večer oficiálne poveril Netanjahua zostavením novej vlády, na čo má staronový premiér 14 dní. Ak tak neurobí, bude automaticky rozpustený parlament a museli by sa konať nové voľby. Podľa izraelského spravodajského webu The Times of Israel sa však očakáva, že nová vláda zloží prísahu už 13. mája.

Predpokladom dnešného parlamentného hlasovania bolo rozhodnutie najvyššieho súdu o sťažnostiach, ktoré proti zostaveniu takejto koaličnej vlády podalo niekoľko izraelských organizácií.

Poukazovali na to, že nie je správne, aby vládu viedol súdne stíhaný človek, ako je Netanjahu. Premiér čelí niekoľkým korupčným kauzám a proces s ním má začať ešte v máji. Najvyšší súd však v stredu večer konštatoval, že nenašiel žiadne právne dôvody, ktoré by Netanjahuovi bránili zostavovať vládu.

Počíta sa s tým, že o ministerské kreslá sa podelí Netanjahuov pravicový Likud a Gancova centristická formácia Modrá a biela. Prvou úlohou vlády bude zabezpečiť fungovanie štátu a jeho ekonomiky v čase epidémie koronavírusu. Koaličná dohoda obsahuje tiež bod, ktorý predpokladá, že sa v júli začne riešiť možná anexia židovských osád na palestínskom Západnom brehu Jordánu.