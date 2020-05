Chorvátsko dúfa, že priláka turistov. Aj zo Slovenska

Zatiaľ je otázne, aké budú možnosti cestovania v Európe. Vláda v Záhrebe však jasne dáva najavo, že jej veľmi záleží, aby počas letnej sezóny prilákala dovolenkárov zo zahraničia.

Chorvátsko sa spolieha na to, že k jeho Jadranskému moru prídu turisti hlavne zo siedmich štátov, medzi ktorými je aj Slovensko. Povedal to minister cestovného ruchu Gari Cappelli pre agentúru Reuters. Medzi turistov z ďalších krajín zaradil napríklad Čechov, Maďarov, Rakúšanov.

„Vynasnažíme sa, aby sme dosiahli 30 percent príjmov z cestovného ruchu z minulého roku, lebo stále môžeme uvažovať o príchodoch v júli, v auguste a v septembri," povedal Cappelli.

Pre Chorvátsko sú letní dovolenkári výrazným zdrojom príjmu. Vlani zahraniční turisti pomohli zarobiť tejto krajine 10,5 miliardy eur, čo bolo o desať percent viac v porovnaní s rokom 2018. Turizmus sa podieľa až 20 percentami na tvorbe chorvátskeho hrubého domáceho produktu, pričom priamo v oblasti cestovného ruchu je zamestnaných viac ako 13 percent občanov.

Cappelli poznamenal, že možnosti stráviť letný oddych v Chorvátsku budú závisieť od situácie v neďalekých krajinách: „Do Chorvátska sa dá z nich ľahko pricestovať autom. Ak to epidemiologická situácia umožní, pričom bude podobná s našou, potom môžeme nájsť spôsob bezpečných príjazdov a pobytov hostí." Dodal, že viac jasno vo veci by malo byť do konca mája.

Záhreb sa zaujíma nielen o debatu na pôde Európskej únie o uvoľňovaní cestovania, venuje sa aj dvojstranným rozhovorom. Znamená to, že zvažuje bilaterálne dohody, čo by znamenalo vytvorenie takzvaných bezpečných koridorov. Vyzeralo by to tak, že napríklad dovolenkári zo Slovenska by v aute mohli v lete zamieriť cez okolité štáty do Chorvátska.

V súčasnosti platia v tejto krajine prísne pravidlá cestovania. Von sa dá ísť len so špeciálnym povolením, a cudzinci, ktorí majú možnosť pricestovať, nastupujú do povinnej karantény, ktorá trvá 14 dní.

Chorvátsko doteraz zaznamenalo necelých 2¤100 prípadov nákazy koronavírusom, 69 chorých zomrelo. Ak sa situácia nezhorší, respektíve riziko infekcie bude pod kontrolou, dovolenkári by mohli prísť s potvrdením, že nie sú nakazení. Povedala to Alemka Markotičová, riaditeľka kliniky infekčných chorôb zo štátnej nemocnice v Záhrebe. „Tí, čo budú chcieť prísť do Chorvátska, musia mať test na koronavírus zo svojej krajiny, ktorý nemôže byť starší ako 24 hodín," citoval ju server Dubrovnik Times.