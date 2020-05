Česi zlikvidovali v Prahe Koneva, Nemci by v Berlíne nemohli

V Berlíne by teraz podobný krok možný nebol. Nemecko sa totiž zaviazalo k starostlivosti o všetky sovietske pamätníky pripomínajúce druhú svetovú vojnu, a to aj vtedy, keď napríklad obsahujú Stalinove citáty.

„V Berlíne sme síce už niektoré sochy odstránili, bol tu napríklad veľký Leninov pomník, ktorý bol demontovaný už v roku 1991,“ pripomína Morra. „Na druhej strane sú v Nemecku zákony, že sovietske vojnové pamätníky zostanú zachované. Tam sa nič nedemontuje, na to sú zmluvy,“ vysvetľuje historik.

Dôsledkom zmlúv podpísaných v roku 1990, teda v roku nemeckého znovuzjednotenia, je podľa Morrého okrem iného to, že sa starostlivo udržiava aj rozsiahly sovietsky pamätník v parku vo štvrti Treptow, ktorý okrem ostatkov 7000 sovietskych vojakov a 13-metrovej sochy červenoarmejca obsahuje aj citáty Stalina písané zlatým písmom. „To sa každý rok čistí, každých päť rokov reštauruje. Skutočne o to staráme,“ podotýka.

„V zásade to ako historik považujem za správne, že historické stopy nie sú odstraňované. Demontovanie pomníkov ako historik nepovažujem takmer nikdy za správnu cestu,“ hovorí s tým, že jedným z riešení môže byť zaradiť takéto symboly svojej doby do kontextu napríklad informačnou tabuľou alebo pokojne aj inou sochou. Zároveň ale Morré dokáže veľmi dobre chápať emócie, ktoré v Prahe vzbudzoval pomník Koneva, ktorý radnica Prahy 6 nechala v apríli odstrániť.

Ako ambivalentnú vníma šéf múzea, ktoré má za úlohu približovať tak nemecký, ako aj ruský pohľad na druhú svetovú vojnu, úlohu Koneva a Červenej armády pri oslobodení Prahy na konci druhej svetovej vojny. „Červenej armáde samozrejme nešlo len o to mesto oslobodiť, ale tiež ho zabrať,“ myslí si. „Navyše nejde len o rok 1945,“ dopĺňa. V Česku bol Konev tvrdo kritizovaný napríklad za to, že v roku 1956 riadil krvavé potlačenie maďarského povstania, alebo za to, že v roku 1968 osobne zaštítil spravodajský prieskum pred vpádom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.

Aj napriek tomu si Morré myslí, že odstraňovanie pamätníkov s výnimkou prelomových čias nie je najlepším riešením. „Napríklad v roku 1945 odstránenie nacionálno-socialistických symbolov – áno, samozrejme, to muselo byť,“ hovorí. Podľa neho sa v revolučných časoch prirodzene odstraňujú symboly predchádzajúcej moci. „Vaša revolúcia je už ale nejaký čas preč,“ dodáva.