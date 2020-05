Vírus bude číhať, keď Nemecko povedie EÚ

Nemecko je opatrné, ale dúfa, že z najhoršieho by mohlo byť vonku. V krajine pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 už zabila viac ako 7 400 ľudí. Celkový počet infikovaných je okolo 170-tisíc. No znakom toho, že Nemecko ako-tak situáciu zvláda, je vyhlásenie Inštitútu Roberta Kocha. Už nebude robiť pravidelné tlačovky o šírení choroby COVID-19.

Tie sa najprv konali každý deň, potom dva razy do týždňa. Tlačovky mali obrovskú sledovanosť. Teraz budú len vtedy, ak bude potrebné oznámiť niečo dôležité.

Pandémia sa neskončila

"Samozrejme, pandémia sa neskončila. Ale výrazne sme dokázali potlačiť vírus tak, že počet nových prípadov sa teraz pohybuje od 300 do 1 300 denne. Náš prístup bude teraz taký, že sa musíme naučiť žiť s vírusom a kontrolovať ho,“ citoval denník Guardian Larsa Schaadeho, zástupcu riaditeľa Inštitútu Roberta Kocha.

Podľa neho sa asi nedá očakávať, že by koronavírus v Nemecku zmizol. Určite nie bez vakcíny. "Musíme s ním fungovať a zmeniť naše správanie, aby sme obmedzili jeho prenos. Toto je nová skutočnosť,“ uviedol Schaade.

Na Nemecko sa upiera obrovská pozornosť. Z veľkých krajín Európskej únie zvláda epidémiu najlepšie. Okrem zdravotného hľadiska však bude veľmi dôležité, ako sa Nemecko vyrovná s ekonomickými problémami a aký prístup zvolí na úrovni Európskej únie. Krajina bude od 1. júla predsedať Rade EÚ. Na tomto poste vystrieda Chorvátsko.

Ako sa bude dať robiť ekonomická obnova v situácii, keď vírus číha na ďalšiu šancu? "Nemecko toto bude mať na stole. Všetko, čo bude spoločná odpoveď na COVID-19,“ povedal pre Pravdu Milan Nič z Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku v Berlíne. "Samozrejme, Nemecko bude musieť riešiť sedemročný rozpočet únie a brexit. Berlín veľmi neráta s tým, že Londýn požiada o predĺženie prechodného obdobia, čo sa musí udiať do konca júna. Nájsť spôsob, ako sa vyhnúť situácii bez dohody, bude veľká výzva. A potom budú robiť Nemci to, na čo bude čas. K tomu patria ich priority ako zelená ekonomika, azylová reforma a fungovanie právneho štátu,“ tvrdí Nič.

Podľa experta Nemci zdôrazňujú, ako budú fungovať v čase koronakrízy. "Hovoria, že to nebude videopredsedníctvo. Chcú v Bruseli využívať priestory, ktoré im umožnia mať stretnutia so všetkými pri zachovaní fyzických odstupov. Je to logistiky mimoriadne náročné. Nemci majú kalendár a pozerajú sa, kam sa so svojimi stretnutiami zmestia,“ uviedol Nič.

EÚ sa snaží rýchlo riešiť, aké nástroje bude používať na zmiernenie následkov ekonomickej krízy, ktorá prichádza s pandémiou. Súčasťou dlhodobejších hospodárskych plánov má byť fond obnovy únie. K dispozícií bude však najskôr na jeseň.

"Samozrejme, cestou, ako stabilizovať krajiny ako Taliansko, by boli európske dlhopisy. Je nepravdepodobné, že by sa Rím dostal z tejto situácie sám. Asi potrebujeme nejakú formu spoločnej pomoci pre Taliansko. Rastie nezamestnanosť, dodávateľské reťazce sú narušené, situácia v USA sa zhoršuje, čínska ekonomika spomalila. Na podporu ekonomiky budú potrebné financie. Ale v EÚ máme aj rôzne orientované hospodárske modely. Nemecko je zamerané na export a priemysel, iné krajiny na služby a domáci dopyt. Obávam sa, že je nepravdepodobné, že by sa EÚ zhodla na nejakej veľkej stratégii,“ povedal pre Pravdu expert na európsku politiku a ekonomiku Christian Schweiger z univerzity v Chemnitzi.

Snaha Merkelovej

Procesy na úrovni EÚ pritom ovplyvňuje domáca nemecká politika. Kancelárka Angela Merkelová podľa Schweigera robí v súčasnej situácii dobrú prácu. Jej popularita narástla, rovnako to platí aj pre jej CDU a sesterskú CSU v Bavorsku. Merkelovú podľa najnovších prieskumov podporuje okolo 60 percent Nemcov.

"Momentálne to vyzerá tak, že sa z epidémie dostávame celkom dobre, ale uvidíme, či nás čaká druhá vlna. Ani sme nemali také prísne opatrenia ako v iných krajinách. V oblastiach ako vzdelanie alebo sociálna starostlivosť si každá spolková krajina robí veci po svojom. Niektorí virologóvia tvrdia, že je to dobre, lebo regióny môžu reagovať podľa potreby. No zašlo to tak ďaleko, že Merkelová vraj v stredu v telefonickom rozhovore s predstaviteľmi spolkových krajín povedala, že sa už ani nebude pokúšať nájsť spoločnú pozíciu,“ pripomenul Schweiger.