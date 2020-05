ONLINE: V Brazílii zúri vírus naplno, Španieli očakávajú ešte dve vlny

9:33 Biely dom v piatok potvrdil, že Katie Millerová, hovorkyňa amerického viceprezidenta Mikea Pencea, mala pozitívny test na koronavírus, informovala v sobotu agentúra AFP. Biely dom podľa slov jeho tajomníčky funguje bez rizika aj napriek tomu, že koronavírus v priebehu dvoch dní potvrdili už u druhého zamestnanca. Vo štvrtok potvrdili nákazu koronavírusom u príslušníka americkej armády pracujúceho v Bielom dome. Následné testy vzoriek odobratých prezidentovi Donaldovi Trumpovi a viceprezidentovi Penceovi boli negatívne.

8:42 Španielska vláda začne od 11. mája s uvoľňovaním prísnych opatrení v 28 provinciách, ktoré spĺňajú príslušné kritéria. Informovali o tom agentúra AFP a denník El Mundo na svojej webovej stránke. Uvoľňovanie opatrení sa týka približne polovice obyvateľstva krajiny. V týchto oblastiach budú povolené zhromaždenia v počte do 10 osôb, stretnutia s príbuznými, vonkajšie trhoviská, bohoslužby a návštevy múzeí.

8:05 Britský premiér Boris Johnson v nedeľu oznámi povinnú dvojtýždňovú karanténu pre každého, kto pricestuje do Británie. S odvolaním sa na vládne zdroje o tom informoval denník The Times. Nariadenie, o ktorom na konci apríla špekulovali ďalšie britské médiá, sa bude týkať tak cudzincov, ako aj Britov. Po príchode do krajiny si úrady vyžiadajú adresu, na ktorej môžu následne cestovateľov počas karantény kontrolovať. Za porušenie izolácie bude previnilcom hroziť pokuta až 1000 libier, v krajných prípadoch aj deportácia. Výnimku z opatrení dostanú cestujúci z Írska, ostrovov v Lamanšskom prielive, ostrove Man ležiacom v Írskom mori a vodiči kamiónov, ktorí do krajiny privážajú nevyhnutný tovar.

7:11 Španielska armáda očakáva ešte ďalšie dve vlny epidémie. Vyplýva to z internej správy, z ktorej citovala agentúra AP. Armáda v nej tiež píše, že „bude trvať rok až rok a pol, než sa všetko vráti do normálu“. „Druhá vlna choroby COVID-19“ nastane na jeseň či v zime, píše armáda. Táto vlna však bude už menej závažná vzhľadom k väčšej imunite obyvateľov a kvôli lepšej pripravenosti.

„Možná tretia vlna budúci rok potom bude už veľmi slabá“, ak sa dovtedy podarí vynájsť vakcínu proti koronavírusu. Španielska armáda hrala v boji s vírusom významnú úlohu. Počas núdzového stavu boli nasadené tisícky vojakov a vojenských zdravotníkov, ktorí stavali a prevádzkovali poľné nemocnice, dezinfikovali opatrovateľské domy či dôležité dopravné uzly a prevážali pacientov medzi nemocnicami a mŕtvych do márnic.

7:05 Brazília za štvrtok registrovala rekordný počet úmrtí pacientov s koronavírusom, zomrelo 751 ľudí. Nákaza sa podobne ako v stredu novo potvrdila u viac ako 10 000 ľudí. Potvrdených prípadov nákazy je v 210-miliónovej krajine spolu 145 328, z čoho 9 897 ľudí zomrelo. V Latinskej Amerike je Brazília čo do počtu obetí aj nakazených najhoršie zasiahnutou z krajín, celosvetovo je na základe infikovaných na ôsmom mieste.

7:00 Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom celosvetovo prekonal hranicu štyroch miliónov. Vyplýva to zo štatistiky špecializovaného servera Worldometers, podľa ktorého v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo vyše 275 000 ľudí. Viac ako štvrtinu všetkých nakazených registrujú Spojené štáty, ktoré sú čo do počtu obetí aj infikovaných najhoršie zasiahnutou krajinou sveta.