COVID-19: kto ochráni ochrancov?

Problém v Británii

„Je to tragédia, že už takmer 200 zdravotníckych pracovníkov v Spojenom kráľovstve zomrelo na ochorenie COVID-19. Vo vytvorených zásobách osobných ochranných prostriedkov chýbali základné veci ako celotelové plášte a ochranné okuliare. Iné vybavenie už zase bolo staré. Boli sme svedkami pravidelného a systematického zlyhávania dodávok osobných ochranných prostriedkov. Pracovníci potom museli v niektorých prípadoch fungovať s provizórnou ochranou alebo aj bez nej,“ citoval denník Guardian z vyhlásenia Lekárskej asociácie Spojeného kráľovstva.

Britská vláda v piatok oznámila, že Národná zdravotnícka služba (NHS) a pracovníci v sociálnych zariadeniach dostanú v najbližších mesiacoch milióny osobných zdravotníckych prostriedkov. Do schémy dodávok sa zapojí viac ako 200 výrobcov. Spoločnosti ako Amazon, Royal Mint, Jaguar Land Rover a eBay podporia doručovanie ochranných zdravotníckych prostriedkov, aby za to nemuseli platiť daňoví poplatníci.

Guardian pripomína, že vláda a NHS v Anglicku najprv tvrdili, že osobných ochranných prostriedkov je dostatok, problémom je iba zásobovanie. Až v polovici apríla priznali, že v niektorých oblastiach chýbajú.

Británia je z hľadiska počtu obetí pandémie najhoršie postihnutým európskym štátom. COVID-19 si v krajine vyžiadal už viac ako 31 660 obetí. Nakazil sa aj britský premiér Boris Johnson, ale už je späť v úrade.

V USA bez brnenia

Na vládu sa sťažujú aj zdravotnícke pracovníčky a pracovníci v USA. „Už pred pandémiou som hovoril, že potrebujeme lepšie vedieť zabrániť prenosu infekcie. Bolo jasné, že naše zdravotnícke zariadenia nie sú dostatočne pripravené. Stali sa centrami nákazy,“ povedal pre Pravdu David Sanders z Katedry biologických vied na Purdueovej univerzite v Indiane. „Ochranné vybavenie nie je to jediné, čo potrebujeme. Musíme lepšie nacvičiť postupy pre budúce problémy. Vláda by do toho mala investovať. Už teraz sa musíme poučiť z momentálnej situácie,“ uviedol Sanders.

V USA sa počet obetí ochorenia šplhá k 80-tisíc. Minulý týždeň americký prezident Donald Trump v Bielom dome prijal zástupkyne a zástupcov zdravotných sestier. A hneď sa s nimi dostal aj do výmeny názorov.

„Je to sporadické,“ povedala v Oválnej pracovni Sophia Thomasová, šéfka Americkej asociácie zdravotných sestier. Reagovala tak na otázku, či pracovníci v nemocniciach majú osobné ochranné prostriedky vždy vtedy, keď ich potrebujú. „Vieme to však zvládnuť. Robíme, čo musíme urobiť. Sme zdravotné sestry. Učíme sa, ako sa prispôsobiť situácii. Urobíme pre pacientov všetko, čo je potrebné,“ povedala Thomasová.

Trump však na ňu zaútočil. „Sporadické je to pre vás, ale nie pre mnoho iných ľudí. Počul som, že ste teraz zaplavení zdravotnými plášťami,“ vyhlásil prezident.

Thomasová vládcovi Oválnej pracovne nakoniec pritakala. Národné združenie zdravotných sestier však pred Bielym domom usporiadalo protest. Jeho členky na chodník položili zdravotnícke topánky, ktoré symbolizovali kolegyne a kolegov, ktorých zabila pandémia.

„Hovoríte o tom, aké sme dôležité, ako nás potrebujete, akí ste nám vďační, ale predhodili ste nás vlkom. Poslali ste nás do boja bez brnenia, a čím viac sa sťažujeme, tým menej vidíme, že sa niečo zmenilo,“ odkázala podľa televízie CNN do Bieleho domu Jean Rossová, predsedníčka Národného združenia zdravotných sestier.