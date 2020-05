Vzťahy Prahy s Moskvou otravuje „agent s ricínom"

Ruská ambasáda tvrdí, že jej zamestnanec „pre lživé a nepodložené obvinenie z prípravy atentátu na pražských politikov čelí hrozbám". Zjavne ide o šéfa ruského kultúrneho a vedeckého centra v Prahe , ktorého české médiá aj uvedením jeho mena označili za agenta ruských tajných služieb. Do Prahy údajne pricestoval v polovici marca s ricínom, najúčinnejším prírodným jedom, ktorý je šesťtisícnásobne jedovatejší ako kyanid.

Ruské veľvyslanectvo sa vo zverejnenom vyhlásení obrátilo na české ministerstvo zahraničných vecí so žiadosťou o „vykonanie všetkých vhodných opatrení na zabránenie každého útoku proti osobe, slobode a dôstojnosti svojho zamestnanca".

Vzťahy Prahy a Moskvy, otrávené sporom o Koneva, azda hlbšie ani klesnúť nemohli. Rusko už pred mesiacom začalo trestné stíhanie za odstránenie sochy sovietskeho maršala v Prahe. Podľa paragrafu o znesvätení symbolov vojenskej slávy Ruska by primátorovi českej metropoly a starostovi Prahy 6 mohlo teoreticky hroziť až päť rokov väzenia.

Dôvod, prečo obaja, žijú pod policajnou ochranou, však s ruským trestným stíhaním nesúvisí. To isté platí aj pre starostu Řeporyje, prímestskej časti českej metropoly, ktorý vyvolal hnev Moskvy iniciovaním pamätníka vlasovcom, s nacistami kolaborujúcim Rusom, ktorí na konci vojny obrátili zbrane proti Nemcom a pomohli oslobodiť Prahu. Komunálni politici dostali ochranku na základe anonymného listu, ktorý podľa denníka Lidové noviny varoval českú kontrarozviedku, že im hrozí nebezpečenstvo potom, čo ruský agent s diplomatickým krytím mal do Prahy v kufri prepašovať ricín. Tento smrtiaci jed po užití vyvoláva počiatočné príznaky pripomínajúce ochorenie COVID-19. Anonym uviedol aj meno dotyčného Rusa.

Reportérovi portálu SeznamZprávy.cz sa mladého šéfa ruského kultúrneho a vedeckého centra v Prahe podarilo osloviť. Na otázku, ako vysvetlí, že práve on je človekom, ktorý mal do Česka dopraviť ricín, odpovedal absolútne pokojne: „To musí byť nejaký omyl, viezol som v kufri dezinfekciu a bonbóny.“

Podozreniam z pašovania jedu sa vysmial aj šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. „Ak ste u akéhokoľvek cestujúceho objavili vražednú látku, ako to, že ste ho vpustili? A ako to, že ste mu umožnili zostať na vašom území? To je podľa mňa nemysliteľné,“ vyhlásil Lavrov a dodal: „Kto so zdravým rozumom bude s niečim takým súhlasiť a veriť všetkým týmto výmyslom?“

O agentovi s ricínom ako prvý informoval týždenník Respekt. „Informáciu máme dostatočne vyzdrojovanú, čo, mimochodom, potvrdilo aj následné zasadanie bezpečnostného výboru Poslaneckej snemovne, ktorý žiadnu informáciu, ani tú o ricíne nerozporoval,“ povedal pre Českú televíziu novinár Respektu Ondřej Kundra.

Bezpečnostná informačná služba prípad odmietla komentovať. Podľa Českej televízie však „čosi naznačila, keď podala trestné oznámenie pre únik tajných informácií. „V médiách sa objavili informácie, z ktorých časť je v utajovanom režime. Tento únik spôsobil veľmi vážne komplikácie pri práci BIS. Boli sme preto nútení podať trestné oznámenie. Z doterajšieho vyšetrovania vyplýva, že k úniku informácií nedošlo z prostredia BIS,“ povedal hovorca českej kontrarozviedky Ladislav Šticha.