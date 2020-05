Babiš: Hranice Česka so SR a Rakúskom by sa mohli otvoriť 8. alebo 15. júna

Hranice medzi Českou republikou, Slovenskom a Rakúskom by sa podľa českého premiéra Andreja Babiša mohli opäť otvoriť 8. alebo 15. júna. O tom, kedy sa otvoria hranice s Nemeckom, Česko zatiaľ nerokuje, uviedol v stredu Babiš.

Podľa Babiša by však bolo ideálne, keby Česi cez prázdniny nikam necestovali.

„Chceme, aby Česi cez prázdniny zostali doma a minuli svoje peniaze u nás,“ cituje premiéra spravodajský portál Novinky.cz. To by malo pomôcť naštartovať českú ekonomiku.

Česko uzavrelo hranice so všetkými krajinami 16. marca, opäť ich otvorilo 27. apríla. Česi síce môžu vycestovať, no obmedzujú ich podmienky v okolitých krajinách. Ak občania ČR vycestujú za hranice, na ceste späť musia doložiť negatívny test na ochorenie COVID-19, ktorý nesmie byť starší ako štyri dni. Ak sa testom nepreukážu, musia ísť na 14 dní do karantény.

Poľské hranice zostanú zatvorené minimálne do 12. júna

Poľsko predĺži prísne kontroly na svojich hraniciach, zavedené pred dvoma mesiacmi pre pandémiu koronavírusu, do 12. júna. Oznámilo to v stredu poľské ministerstvo vnútra, ktoré citovala agentúra Reuters.

Vláda v marci uzavrela hranice krajiny pre väčšinu cudzincov s cieľom zastaviť šírenie vírusu. Platnosť rozhodnutia už odvtedy štyrikrát predĺžila.

Hranice Poľska môžu na stanovených priechodoch naďalej prekračovať poľskí občania, diplomati, cudzí štátni príslušníci s právom na pobyt a vodiči nákladnej dopravy.

Varšava však už v posledných týždňoch niektoré z karanténnych opatrení zmiernila: opäť a otvorili nákupné centrá, hotely a vonkajšie ihriská, ako aj materské školy.

V priebehu stredy má byť oznámené ďalšie zmiernenie opatrení týkajúcich sa škôl, reštaurácií a kaderníctiev.

Poľsko doposiaľ potvrdilo 17.062 prípadov nákazy koronavírusom a 847 súvisiacich úmrtí. V utorok zaznamenalo výrazný denný nárast počtu infekcií v spojitosti so šírením nákazy medzi baníkmi.

Prvý prípad nákazy v Poľsku zaznamenali 4. marca. Od 20. apríla vláda začala s postupným uvoľňovaním niektorých obmedzení.