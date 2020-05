Európa znova bez závor? Nemci idú príkladom

Na semafóre Schengenu po dvoch mesiacoch červenej konečne naskočila oranžová. Krajiny Európskej únie by mali postupne začať uvoľňovať obmedzenia na hraniciach pred letnou turistickou sezónou. Odporučila to v utorok Európska komisia, podľa ktorej najprv má prísť na rad otváranie hraníc medzi štátmi, kde je vývoj nákazy ochorením COVID-19 porovnateľne priaznivý. Ako prvý na signál z Bruselu zareagoval Berlín. Praha by chcela opätovne otvoriť hranice so Slovenskom a Rakúskom do polovice júna.

Nemecko od soboty úplne zruší, alebo aspoň uvoľní kontroly na svojich hraniciach, ktoré zaviedlo v rámci boja s pandémiouy. Hranice s Luxemburskom prestane Nemecko kontrolovať úplne, rovnaký krok sa čoskoro chystá urobiť aj v prípade Dánska. Kontroly hraníc s Francúzskom, Rakúskom a Švajčiarskom síce budú pokračovať do 15. júna, ale v uvoľnenom režime.

Zmeny hraničného režimu včera oznámil spolkový minister vnútra Horst Seehofer, podľa ktorého ich umožňuje aktuálny vývoj pandémie. Počet novo nakazených sa v Nemecku aj v susedných krajinách výrazne znižuje. Ak sa tento trend nezmení, bude podľa ministra v polovici júna možné úplne otvoriť aj hranice s Francúzskom, Rakúskom a Švajčiarskom.

Dovtedy tam síce Berlín ráta s pokračovaním kontrol, tie však už nebudú systematické, ale iba náhodné. Znova sa tiež zdvihnú závory na všetkých hraničných priechodoch s týmito štátmi.

Seehofer odporučil, aby dvojtýždňová karanténa doteraz povinná pre každého, kto prichádza do Nemecka, sa už vzťahovala iba na ľudí, ktorí predtým boli v tretích krajinách, čiže viac nie napríklad na Nemcov prichádzajúcich z Francúzska alebo Holandska. O karanténe však rozhodujú vlády jednotlivých spolkových krajín.

Kontroly na hraniciach s Francúzskom, Rakúskom, Švajčiarskom, Luxemburskom a Dánskom spolková republika zaviedla 16. marca. Predĺžené boli doteraz dvakrát. Hraničné priechody s Českom a trojicou ďalších susedných krajín Nemecko nekontrolovalo, v pohraničných oblastiach však početnejšie hliadky.

Vláda kancelárky Angely Merkelovej v posledných dňoch čelila rastúcemu tlaku, aby hraničné kontroly zrušila a vrátila sa k bežnému režimu v rámci schengenského priestoru. V utorok o uvoľnení režimu na spoločných hraniciach s Merkelovou telefonicky hovoril rakúsky kancelár Sebastian Kurz.

Prioritou Viedne sú susedia

„Rozhovory s Nemeckom pokračujú výborne," ohlásil Kurz prielom, po ktorom Viedeň od 15. mája ponechá na rakúsko-nemeckej hranici už len náhodné kontroly a po mesiaci chce aj tie zrušiť. Kurz oznámil, že ešte tento mesiac by chcel uvoľniť kontroly aj na hraniciach so Švajčiarskom.

Rakúska ministerka turistiky Elisabeth Köstingerová v stredu potvrdila, že pre Viedeň je prioritou otvoriť hranice so susednými štátmi, pričom sa výslovne zmienila o Slovensku a Česku.

„V prvom rade teraz vidíme východné krajiny, napríklad Česko a Slovensko," povedala s tým, že kancelár už nariadil vypracovať scenár liberalizácie hraničného režimu so Švajčiarskom, Lichtenštajnskom a východoeurópskymi susedmi, ak tam infekcia zostane pod kontrolou.

Vrátiť sa do budúcnosti

Na uvoľňovanie režimu na vnútorných hraniciach únie povzbudzuje európske štáty aj Brusel, podľa ktorého súčasný stav je krokom späť. „Je to ako cestovať v stroji času do temnej a vzdialenej minulosti. Teraz sa potrebujeme vrátiť do budúcnosti, späť k normálu a musíme to urobiť hneď, ako to zdravotná situácia umožní, “ citoval komisárku pre vnútorné záležitosti Ylvu Johanssonovú portál Politico.

Európska komisia ráta s tým, že v prvej fáze sa začnú postupne otvárať hranice medzi „regiónmi, oblasťami a členskými krajinami s pozitívne sa vyvíjajúcou a dostatočne podobnou epidemiologickou situáciou". K tomuto kroku už minulý týždeň siahli pobaltské krajiny.

Až v druhej fáze, ktorú komisia časovo nešpecifikovala, by sa mali kompletne otvoriť hranice celého schengenského priestoru pre voľný pohyb. Štáty by aj potom mali na svojom území uplatňovať potrebné hygienické opatrenia, ktoré by mali zabezpečiť, aby sa nákaza nezačala znovu šíriť. Komisia počíta s tým, že až po otvorení vnútorných hraníc v rámci únie sa zruší zákaz vstupu cudzincov do EÚ. Ten zatiaľ navrhuje predĺžiť do 15. júna.

Otvorí sa Slovensko Česku?

Hranice medzi Českou republikou, Slovenskom a Rakúskom by sa podľa českého premiéra Andreja Babiša mohli opätovne otvoriť do polovice júna. O tom, kedy sa otvoria hranice s Nemeckom, Praha zatiaľ nerokuje.

„8. alebo 15. júna by sa mohli otvoriť hranice medzi Rakúskom, Českom a Slovenskom,” povedal v stredu Babiš pre denník Blesk s tým, že z Česka sú hranice už otvorené a cestovanie obmedzujú podmienky susedných krajín. Bratislava vidí problém v tom, že Česko od cestujúcich, ktorí jeho územím prejdú za 24 hodín, nevyžaduje negatívny test na koronavírus a nenariaďuje im karanténu, čo by mohlo znamenať, že sa pri vstupe na Slovensko týmto opatrením vyhnú.

Podľa Babiša zatiaľ nie je jasné, kedy by sa mohli otvoriť hranice Česka so západným susedom. „S Nemeckom nerokujeme, vyzerá to tam epidemiologicky inak,” dodal s odkazom na susedné Bavorsko, kde je niekoľkonásobne viac nakazených ako v Česku.