Chorvátsko potichu otvorilo hranice pre turistov

Odpoveď na otázku, kedy sa dovolenkári zo zahraničia dostanú k Jadranskému moru, vlastne už existuje. Chorvátsko totiž nepozorovane otvorilo svoje hranice pre turistov. Urobilo to s účinnosťou od 9. mája. Upozornil na to denník Jutarnji list.

Cestovateľský trik spočíva v tom, že do krajiny sa môže dostať cudzinec, ktorý preukáže „ekonomický záujem“ pre štát po svojom príchode. „Opatrenie sa v praxi vzťahuje na všetkých, ktorí majú v Chorvátsku rezervované ubytovanie,“ napísal Jutarnji list.

Z čisto právneho hľadiska je vpustenie turistov v rozpore s odporúčaním zdravotníckych úradov, lebo cudzincom povoľujú prekročiť hranice iba v prípade, že preukážu vlastníctvo nehnuteľnosti alebo plavidla v Chorvátsku. Druhou výnimkou je, keď prichádzajú niekomu na pohreb. Potom existuje ešte jedna – vzťahuje sa na ľudí, ktorých do Chorvátska pozval nejaký hospodársky subjekt.

Napokon je to zmienená výnimka pre cudzincov, ktorí majú v krajine „ekonomický záujem“. Jutarnji list zistil, že do tejto kategórie patria práve turisti zo zahraničia napriek tomu, že v oficiálnych dokumentoch to niekde nie je výslovne uvedené.

Na všetky skupiny cudzincov s výnimkami sa nebude vzťahovať dosiaľ platná 14-dňová povinná karanténa po príjazde. Fakticky to potvrdil minister vnútra a šéf štábu civilnej ochrany Dovor Božinovič. Na tlačovke povedal, že ľudia, ktorí preukážu rezerváciu ubytovania, budú môcť bez problémov vstúpiť do krajiny: „Môžu Chorváti, môžu aj cudzinci, môžu predovšetkým občania Európskej únie. Samozrejme, ak majú rezerváciu v hoteli a budú dodržiavať všetky opatrenia.“

Podľa nemenovaného člena štábu je „každý turista je hospodárskym záujmom“. Pripomenul, že Chorvátsko je turistická krajina. „Je preto jasné, ako silno nás zasiahne zlá sezóna,“ zdôraznil zdroj, ktorý si neželal byť menovaný. „S ohľadom na situáciu nechceme cudzincov vyslovene pozývať, ale nebudeme ich ani odmietať. Budú môcť pricestovať na letnú dovolenku, keď si pobyt zaplatili,“ dodal pre Jutarnji list.

Zdroj zo štábu, ktorý schválil možnosť voľného vstupu pre zahraničných dovolenkárov, ďalej uviedol, že ľudia prichádzajúci do Chorvátska dostanú na hraniciach písomné pokyny, ako sa majú správať v období epidémie koronavírusu. „Znamená to, že sa budú čo najviac zdržiavať v objekte, ktorý si pre dovolenku objednali. Pokiaľ ide o more, samozrejme, že budú môcť aj plávať, pretože kvôli vode si pobyt rezervovali,“ objasnil. Dodal, že turisti budú musieť pri mori dodržiavať pokyny vydané všetkým užívateľom pláží v súvislosti s hygienou a odstupom medzi ľuďmi na pobreží.

Niektoré chorvátske médiá však upozorňujú, že vo veci ešte nie je asi definitívne jasno. Píšu, že miestne úrady nereagujú na otázky spojené s novou výnimkou pre cudzincov a že zatiaľ sa nedá stopercentne povedať, že pohraničníci ich naozaj budú vpúšťať do krajiny iba na základe predloženia hotelovej rezervácie.