Trump kandiduje proti... Obamovi?

Obamagate! „Viete, čo je to za zločin. Je to jasné všetkým,“ vyhlásil americký republikánsky prezident Donald Trump na adresu svojho demokratického predchodcu Baracka Obamu. Populistický vládca Oválnej pracovne sa neunúva vysvetliť, o aký škandál ide. Jasne si však za terč svojich útokov vybral Obamu. Čo je možno trochu prekvapujúce, keďže 3. novembra ho na súboj o Biely dom vyzve demokrat Joe Biden.

Prečo sa Trump pustil do tohto zástupného zápasu? „Je to klasické odpútavanie pozornosti. Hoci Trumpova popularita zostáva na stabilnej úrovni, mnoho jeho stúpencov je už unavených z toho, nakoľko sa médiá venujú chorobe COVID-19,“ reagoval pre Pravdu Matthew Eshbaugh-Soha, šéf Katedry politológie na Severotexaskej univerzite.

Vstup do histórie

To, čomu Trump hovorí Obamagate, sú stále nepodložené tvrdenia, že jeho predchodca využíval tajné služby, aby spochybnili jeho kampaň. V centre pozornosti je prezidentov exporadca pre národnú bezpečnosť Michael Flynn. Pozíciu v Bielom dome zastával menej ako mesiac, od 23. januára do 13. februára 2017. Vyšetrovala ho FBI, ktorej klamal o kontaktoch s bývalým ruským veľvyslancom Sergejom Kislajkom.

Flynn sa k tomu aj priznal. Minulý týždeň americké ministerstvo spravodlivosti pod vedením Billa Barra žalobu zrušilo, posledné slovo však bude mať súd. Prípad na podnet šéfa rezortu preveroval prokurátor Jeffrey Jensen zo St. Louis. FBI nepoučila Flynna, že ak bude klamať, bude to zločin. A agenti vraj v januári 2017 ani nemali poradcu pre národnú bezpečnosť vypočúvať, lebo celý prípad sa údajne chystali uzavrieť.

„Bill Barr je neuveriteľne dôveryhodný a odvážny človek. Zapíše sa do dejín,“ vyhlásil pre televíznu stanicu Fox News o ministrovi spravodlivosti Trum­p.

Šéfka Snemovne reprezentantov demokratka Nancy Pelosiová súhlasí s tým, že Barr vstúpil do histórie, ale v inom zmysle. „Čo sa týka politizácie justície, tak minister spravodlivosti nemá žiadne zábrany,“ citovala Pelosiovú agentúra AP.

Spravodajská stránka Yahoo News zase informovala o konverzácii, v ktorej Obama vyhlásil, že riešenie Flynnovho prípadu je dôvodom na obavy týkajúce sa základného pochopenia princípov právneho štátu. Exprezident tiež označil Trumpovu reakciu na pandémiu za absolútne chaotickú katastrofu.

Čo sa deje

„Deje sa tu niekoľko vecí. Konflikt medzi Trumpom a Obamom siaha ešte do obdobia, keď súčasný prezident tvrdil, že jeho predchodca sa narodil v Afrike (v tom prípade by nemohol kandidovať za šéfa Bieleho domu, pozn. red.). Pre Trumpa je to šanca, ako odvrátiť pozornosť od kritiky, ktorej čelí za postoj ku koronakríze. A ako tá zasiahla ekonomiku, čo môže mať aj dosah na voľby. A je to tiež spôsob, ako zaútočiť na Bidena, ktorý bol Obamovým viceprezidentom. Trump musí byť veľmi frustrovaný, že jeho popularita v Bielom dome nikdy nebola taká, z akej sa tešil Obama,“ povedal pre Pravdu politológ Robert Shapiro z Kolumbijskej univerzity.

Je očividné, že Trumpova vláda, republikáni v Kongrese a konzervatívcom naklonené médiá budú naďalej útočiť na Obamu. Splnomocnený riaditeľ Úradu tajných služieb Richard Grenell zverejnil mená ľudí z predchádzajúcej vlády, ktorí sa na konci volebného obdobia v roku 2016 zaujímali o informácie súvisiace s Flynnom. Spravodajské služby síce nesledovali jeho, ale zachytili jeho komunikáciu s ruskou ambasádou, o čom klamal. V januári 2017 o tom informoval denník Washington Post. Vysokopostavení činitelia Obamovej vlády mali právo, aby zistili, čo sa deje. Ak však niekto túto informáciu posunul médiám, mohlo by ísť o trestný čin.

Boj s Obamom sa však nemusí Trumpovi vyplatiť. Myslí si to politológ Bruce Miroff z Newyorskej univerzity v Albany. „Trump je dlhodobo posadnutý tým, že chce vyzerať lepšie ako Obama. Ak ho však bude obviňovať, skôr podporí nostalgiu za obdobím bývalého prezidenta, ktorého by Američania uprednostnili v čase národnej krízy,“ uviedol pre Pravdu Miroff.

Testovanie v USA

V USA pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 zabila už viac ako 87-tisíc ľudí. Celkovo Amerika hlási takmer 1,46 milióna nakazených. V oboch spomenutých štatistikách sú na tom Spojené štáty najhoršie zo všetkých krajín sveta. Čo sa však týka počtu obetí, tak v prepočte na milión obyvateľov je na tom Amerika lepšie ako viaceré európske krajiny vrátane Talianska, Francúzska, Británie, Španielska či Švédska.

Biely dom sa 87-tisíc mŕtvych snaží vykresliť ako úspech. Niektoré modely totiž hovorili, že obetí môže byť až 200-tisíc. Samozrejme, pandémia sa ešte neskončila. Trump však naznačil, že problémom je vraj testovanie.

„Nezabúdajte, že máme najviac prípadov na svete. Ale prečo? Pretože viac testujeme. Keď testujete, máte prípad. Keď testujete, zistíte, že s ľuďmi nie je niečo v poriadku. Keby sme netestovali, mali by sme veľmi málo prípadov,“ vyhlásil vo štvrtok Trump s tým, že USA už urobili 10 miliónov testov, ale že testovanie je preceňované.

„Sú to slová, ktoré budú zabíjať,“ reagoval na sociálnej sieti Twitter na vyhlásenie šéfa Bieleho domu Eric Feigl-Ding, epidemiológ z Harvardovej univerzity.