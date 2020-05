Vakcína mobilizuje USA. Ako vývoj atómovej bomby

Spojené štáty by mohli mať vakcínu proti chorobe COVID-19 do konca tohto roka, možno aj skôr. V Bielom dome to v piatok vyhlásil americký prezident Donald Trump. Projekt americkej vlády na vývoj očkovacej látky určenej na zastavenie súčasnej pandémie je podľa neho najväčšou operáciou od čias projektu Manhattan, v rámci ktorého USA za druhej svetovej vojny vyvinuli prvú atómovú bombu.

„Dúfame, že ju budeme mať (vakcínu) do konca roka, možno skôr. Robíme pozoruhodné pokroky,“ povedal Trump pred novinármi. Predstavil tiež vedúcich pracovníkov projektu nazvaného Operácia Warp Speed ​​(warpová rýchlosť), podľa fiktívnej metódy cestovania nadsvetelnou rýchlosťou zo sci-fi seriálu Star Trek. Odborným šéfom operácia bude Moncef Slaoui, niekdajší šéf vývoja vakcín vo farmaceutickom obrovi GlaxoSmithKline. Na distribúciu výslednej látky by potom mal dohliadať generál americkej armády Gustave Perna, ktorý velí vojenským logistickým operáciám.

Optimizmus pritom vyjadril aj Slaoui. „Nedávno som videl predbežné údaje z klinickej štúdie jednej vakcíny proti koronavírusu. Tieto dáta podporili moju nádej, že budeme schopní doručiť niekoľko stoviek miliónov dávok vakcíny do konca roka 2020,“ povedal uznávaný imunológ.

Trump vyhlásil, že na vakcíne podľa neho spolupracuje celý svet, pričom sa na jej vývoji nikto nesnaží zarobiť. Agentúra Reuters však pripomenula, že vzťahy USA s niektorými európskymi štátmi nepriaznivo poznačili obmedzenia pre cestujúcich z Európy do Spojených štátov, ktoré prezident vyhlásil v marci bez predchádzajúcej konzultácie s európskymi lídrami. Diplomacia na osi Washington-Peking je potom na bode mrazu kvôli neustálym Trumpovým útokom proti Číne, ktorá podľa prezidenta nesie zodpovednosť za rozšírenie koronavírusu po celom svete a následný ekonomický kolaps.

„Sú krajiny, ktoré sú našimi spojencami – sú krajiny, ktoré úprimne povedané našimi spojencami nie sú – s ktorými veľmi úzko spolupracujeme,“ povedal Trump. „Nemáme žiadne ego. Myslíme si, že to bude skvelé, nech to vyvinie ktokoľvek. Budú s nami spolupracovať. Rovnako keď to získame my, budeme spolupracovať s nimi,“ dodal prezident.

USA podľa neho momentálne zvažujú 14 očkovacích látok, ktoré vykazujú sľubné výsledky. Z tohto zoznamu chcú ďalej niektoré vakcíny vyraďovať a dopracovať sa tak k najlepšiemu preparátu. V prípade, že by vakcínu ako prvá vyvinula iná krajina, pomáhali by USA s jej distribúciou.

Trump však následne zdôraznil, že Spojené štáty začnú znovu navracať život k normálu nehľadiac na to, či bude alebo nebude vakcína k dispozícii. „Nechcem, aby si ľudia mysleli, že všetko záleží na vakcíne, ale vakcína by bola skvelá,“ povedal Trump, ktorý sa dlhodobo zasadzuje za čo najrýchlejšie otvorenie americkej ekonomiky aj napriek varovaniu expertov pred ďalšou možnou vlnou nákazy.

„Chcem, aby bolo jasno: Vakcína, nevakcína – sme späť,“ vyhlásil prezident.