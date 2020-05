Slovensko rešpektuje jednu Čínu. No podporuje spoluprácu s Taiwanom

Dnes sa začína zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Čína pokladá Taiwan za svoje územie. Peking preto momentálne bráni tomu, aby mal Tchaj–pej na zhromaždení nejaké zastúpenie.

Silné hlasy

Pred otvorením WHA však z viacerých krajín hlasno zaznelo, že Taiwan by mal dostať pozorovateľský štatút. Podľa spravodajskej stránky Quartz to podporili USA, Nový Zéland, Austrália, Kanada, Japonsko, Británia, Francúzsko či Nemecko. Rovnako aj 14 z 15 štátov, ktoré Taiwan diplomaticky uznávajú.

Pod výzvu, aby mal Tchaj– pej počas zasadnutia WHA štatút pozorovateľa, sa tiež podpísali desiatky europoslancov, vrátane viacerých slovenských. Podobná iniciatíva vznikla aj v NR SR.

„Aktuálna situácia s pandémiou nového koronavírusu sa vymyká bežnej praxi. Ide o globálny problém, ktorý si vyžaduje globálne, v minulosti neuplatňované riešenia. Slovensko ako člen Európskej únie dlhodobo podporuje politiku jednej Číny a v jej rámci aj zmysluplnú spoluprácu Taiwanu s WHO. Podporujeme pritom možnosť spolupráce s Taiwanom s technickými a expertnými medzinárodnými organizáciami,“ uviedol pre Pravdu Juraj Tomaga, vedúci tlačového oddelenia slovenského ministerstva zahraničných vecí.

Postoj Česka je podobný. „Vždy sme podporovali možnosť spolupráce Taiwanu s technickými či expertnými medzinárodnými organizáciami. COVID–19 a spôsob, ako sa Taiwanu podarilo pandémiu zvládnuť, potvrdzujú, že dáva zmysel, aby sa zapojil do činnosti WHO/WHA. Máme názor, že WHO by malo byť platformou otvorenou pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoju expertízu a učiť sa od ostatných,“ reagovala pre Pravdu Zuzana Štíchová, riaditeľka komunikačného odboru českého rezortu diplomacie.

Taiwan do roku 1971 reprezentoval v Organizácii Spojených národov a v BR OSN Čínu. Situácia sa však potom zmenila v prospech komunistického Pekingu. Samotná WHO od Taiwanu dáva ruky preč. Vraj ho nemôže pozvať. Je nepravdepodobné, že by dnes Tchaj–pej dostal šancu byť nejakou súčasťou Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. „Je to nudný a otravný rituál, ktorý sa opakuje každý rok pred začiatkom WHA. Je to politická hra, ktorá sa predvádza v rámci WHO a nemala by sa odohrávať na jeho úrovni,“ reagoval pre Quartz na snahu Taiwanu Andreas Wulf z organizácie Medico International, ktorá na zhromaždení reprezentuje občiansku spoločnosť.

Bez kompromisu

Je zjavné, že Tchaj–pej sa snaží upriamiť na seba pozornosť. Má dobrý argument práve preto, že sa mu podarilo zvládnuť pandémiu, ktorá sa rozšírila do sveta z čínskeho Wu–chanu. Očividné je však aj to, ako otázku WHO využíva Peking. Ten v rokoch 2009 až 2016 súhlasil, aby Tchaj–pej bol ako pozorovateľ na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. V tomto období na Taiwane vládol Kuomintang, ktorý sa usiloval o užšie vzťahy s pevninskou Čínou.

V roku 2016 sa však po demokratických voľbách riadenie krajiny zmenilo. Taiwan prebrala Demokratická progresívna strana na čele s prezidentkou Tsai Ing–wen, ktorej voliči v januári potvrdili mandát. Hlava štátu podporuje nezávislejšiu politiku krajiny. Tsai síce nehovorí o samostatnosti Taiwanu, ale jej kroky sú Pekingu tŕňom v oku. Aj preto zostáva Tchaj–pej mimo WHO.

Taiwan pripomína, že už 31. decembra 2019 poslal WHO list o prípadoch netypického zápalu pľúc vo Wu–chane. „Niekto tvrdí, že je to zdravotnícka otázka a záležitosť ľudských práv. Iní zase vyhlasujú, že je to politický a diplomatický problém. Nanešťastie možnosti Taiwanu sú obmedzené, keďže Čína má vplyv a postavenie v medzinárodných organizáciách. Mali by si to vyriešiť Peking a Tchaj–pej medzi sebou,“ uviedol pre Pravdu Zhiqun Zhu, bývalý riaditeľ Čínskeho inštitútu na Bucknellovej univerzite v Pensylvánii.

Viacerí experti sa však domnievajú, že Taiwan by mal dostať priestor vo WHO. „Je vylúčený z politických dôvodov. Taiwan pritom zvláda epidémiu ako málokto. Malo by určite zmysel, aby sa zúčastnil na zasadnutí WHA. Je nepravdepodobné, že Tchaj–pej získa štatút pozorovateľa, ale očakávam, že ho podporí viac krajín ako kedykoľvek predtým,“ vyhlásil pre Pravdu expert na Taiwan Lev Nachman z Kalifornskej univerzity.

„Peking nebude robiť kompromisy. Preň je situácia veľmi citlivá najmä pre napätie, ktoré vládne medzi oboma stranami od januárového znovuzvolenia prodemokratickej prezidentky Tsai. Taiwan si tiež získal uznanie po celom svete za zvládnutie epidémie. Peking to mimoriadne irituje,“ pripomenul pre Pravdu Marc Julienne z Centra výskumu Ázie vo Francúzskom inštitúte pre medzinárodné vzťahy.