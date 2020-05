Moldavská prokuratúra obvinila oligarchu Plahotniuka z "krádeže storočia"

Uviedla to agentúra Reuters s pripomienkou, že Plahotniuc vlani utiekol z Moldavska do Spojených štátov. Stalo sa tak po tom, čo jeho Demokratická strana stratila moc vo voľbách. Oligarchovho hovorcu sa nepodarilo zastihnúť. Jeho právnici ale vlani popierali, že by sa ich klient podieľal na „krádeži storočia“, ako sa kauze v Moldavsku hovorí.

Škandál s okradnutím troch najväčších bánk o sumu zodpovedajúcu osmine hrubého domáceho produktu chudobnej postsovietskej republiky vyvolal pouličné protesty. Medzinárodný menový fond a Európska únia zmrazili pomoc krajine, moldavská mena rekordne oslabila a miera inflácie sa vyšplhala na dvojciferné číslo.

Prokuratúra začala trestne stíhať Plahotniuka dnes. Obvinenia siahajú od vytvorenia organizovanej zločineckej skupiny cez vydieranie po podvod. Generálny prokurátor Alexander Stoeanoglo v komuniké uviedol, že vyšetrovatelia majú nezvratné dôkazy o tom, že Plahotniuc bol jedným z ľudí, ktorí sa na krádeži najviac obohatili.

„Zistili sme, že to boli jeho firmy, ktoré dostali od Banca de Economii pôžičky presahujúce 100 miliónov dolárov,“ povedal Stoeanoglo. Banca de Economii je jednou z troch okradnutých bánk.

V Moldavsku bol kvôli škandálu s vytunelováním štátnych bánk cestou pochybných pôžičiek a obchodov už odsúdený na väzenie bývalý premiér Vlad Filat a ďalší moldavský oligarcha Veaceslav Platon. Podľa Reuters nie je zatiaľ jasné, ako by Plahotniukov prípad mohol ovplyvniť politickú situáciu v krajine, kde sa na jeseň očakávajú prezidentské voľby a kde sa nevylučuje pád tretej vlády za posledný rok. Plahotniukovi priaznivci podľa médií disponujú asi pätinou kresiel v parlamente.

Jedna z najchudobnejších krajín Európy dlhodobo zápasí s korupciou a politickými zmätkami. Nezávislosť Moldavsko nadobudlo v roku 1991 v dôsledku rozpadu Sovietskeho zväzu.