Česko otvorí hranice, ale bojí sa rómskych osád na Slovensku

Vláda v Prahe sa chystá otvoriť hranice s dvoma zo štyroch susedných štátov. Obmedzenia z českej strany by zrejme mali čoskoro pominúť medzi Slovenskom a Rakúskom. Naopak, Nemecko a Poľsko si zjavne ešte nejaký čas počkajú na otvorenie hraníc s Českom. Vyplýva to zo slov námestníka ministra zdravotníctva Romana Prymulu pre Českú televíziu.

Prvý český sused, ktorý príde na rad, bude takmer isto Rakúsko, ktoré svoje hranice s Českom už otvorilo. V súvislosti s dobrou epidemiologickou situáciou vláda v Prahe asi prerokuje podobný krok aj s vedením nášho štátu. „S vysokou mierou pravdepodobnosti navrhneme aj otvorenie hraníc so Slovenskom,“ povedal Prymula.

Napriek tomu, že slovenská vláda prijala dôrazné opatrenia proti šíreniu koronavírusu na miestach, kde žijú chudobní Rómovia často v nepriaznivých hygienických podmienkach, český námestník ministra, vyjadril obavu: „Slovensko je všeobecne pokojné, situácia je tam oveľa priaznivejšia ako u nás, s jedinou výnimkou, a to sú rómske osady.“ Dodal, že Slovensko bude musieť nájsť nejaký spôsob, ako prípadne regulovať migráciu z týchto osád.

Pokiaľ ide o epidemiologické pomery v Nemecku a v Poľsku, Česko zostáva veľmi opatrné. Situáciu u západného suseda nepovažuje za bezproblémovú a čo sa týka Poliakov, Čechom robia vrásky na čele údaje z blízkeho Sliezskeho vojvodstva, ktoré má jednoznačne najvyšší počet infikovaných v celej krajine.

Táto obozretnosť je namieste, lebo počas poslednej soboty v Sliezsku zaznamenali 138 ďalších nakazených zo 168 v celom štáte. Toto vojvodstvo spomedzi celkových dvanástich v krajine má dovedna viac ako 5-tisíc prípadov infikovaných, celé Poľsko ich registruje okolo 18-tisíc.

Mimochodom, otvorenie hraníc s Poľskom nemôže byť témou dňa, pretože vláda vo Varšave predĺžila faktické uzatvorenie hraníc o ďalší mesiac, konkrétne do 12. júna. V praxi je tak až na malé výnimky stále zakázaný vstup do krajiny cudzincom.

Čo sa týka Rakúska, šéf českej diplomacie rokuje s Viedňou o tom, aby ľudia mohli obidvoma smermi vycestovať nielen z nevyhnutných dôvodov. „Pôvodný termín 8. jún by sa mohol posunúť na skorší dátum,“ napísal server iDNES.

V Českej republike sa po skončení núdzového stavu, ktorý prestal platiť v noci z nedele na pondelok, začne postupne bežný život vracať do normálu. Minister zdravotníctva Adam Vojtěch oznámil, že od 25. mája (čiže od najbližšieho pondelka) budú povolené športové, kultúrne a ďalšie verejné podujatia do 300 ľudí (aktuálne je limit 100 osôb). „Ak bude pritom pozitívny vývoj pokračovať, od 8. júna by sme mohli povoliť podujatia do 500 ľudí a od 22. júna až pre tisíc,“ uviedla agentúra SITA. Pokračovala, že 25. mája by sa mali znovu otvoriť aj hotely a kempy, verejné plavárne a aqua parky. „V rovnaký deň by mohli vo vnútorných priestoroch znovu privítať zákazníkov aj bary, reštaurácie a kaviarne. Za prísnych podmienok v Česku povolia aj letné detské tábory,“ informovala SITA.