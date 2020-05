V Indii a Bangladéši pokračuje evakuácia miliónov ľudí kvôli cyklónu

Milióny obyvateľov východnej časti Indie a Bangladéša sa pripravujú na príchod mohutného cyklónu Amphan, ktorý by mal podľa očakávaní meteorológov oblasť zasiahnuť v stredu. Z pobrežných oblastí týchto štátov evakuovali státisíce osôb. Bangladéšske úrady tiež vyzvali rybárov, aby sa vrátili na breh, a ohlásili uzavretie prístavov.

Cyklón Amphan, ktorý postupuje smerom k Bengálskému zálivu, sprevádzajú lejaky a víchor o rýchlosti dosahujúce 240 kilometrov za hodinu, v nárazoch až 265 kilometrov za hodinu. Hoci vietor by mal s príchodom živlu na pevninu zoslabnúť, mohlo by ísť o jednu z najväčších búrok, ktorú India zažila za posledné desaťročie.

V indickom štáte Bangla (Západné Bengálsko) prebieha od pondelka evakuácia viac ako 200-tisíc ľudí, ďalších 20-tisíc osôb má byť presunutých do bezpečia v susednom štáte Urísa. Provizórne prístrešky sú zriaďované vo vládnych a školských budovách aj z karanténnych stredísk pôvodne zriadených pre ľudí nakazených koronavírusom.

Úradníci v štáte Bangla vyzývajú z ampliónov ľudí, aby v provizórnych zariadeniach udržiavali odstup a nosili rúška. V štáte Urísa sú v prístreškoch miesta pre 1,1 milióna ľudí; tieto kapacity ale nebudú s najväčšou pravdepodobnosťou využité. „Pripravili sme mydlo, vodu na umývanie rúk a rúška,“ povedal AFP miestny predstaviteľ Pradíp Kumar.

Bangladéš

„V Bangladéši mienime evakuovať až 2,2 milióna ľudí. Budeme sa snažiť, aby neboli žiadne obete na životoch,“ povedal Enamur Rahmán z bangladéšskeho úradu pre zvládanie katastrof agentúre AFP. Ľudia sú evakuovaní z nízko položených pobrežných oblastí a z ostrovov, ktoré sú zvlášť ohrozené náhlym vzostupom hladiny mora.

Vzhľadom k šíreniu koronavírusu bangladéšska metropola Dháka zdvojnásobila počet provizórnych prístreškov, aby evakuovaní ľudia mali okolo seba viac priestoru. V prístreškoch má platiť povinnosť nosiť rúška. „V prístreškoch máme tiež oddelené izolačné miestnosti, ak by sme odhalili niekoho infikovaného,“ dodal Rahmán.

Cyklón mieri do Bengálskeho zálivu a pravdepodobne v stredu popoludní či večer miestneho času udrie na pevninu. Mohol by to byť najsilnejší cyklón, ktorý región zasiahne od novembra 2007, kedy si vyčíňanie búrky Sidr vyžiadalo viac ako 3000 obetí.