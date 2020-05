Minischengen čaká na Slovensko

Pätnásty jún môže byť dňom, keď sa koronavírusom rozdelená stredná Európa znova spojí. Premiéri visegrádskej štvorky sa s nemeckou kancelárkou zhodli, že obmedzenia na hraniciach by sa mali odbúrať, hneď ako to vývoj pandémie umožní. Orientačne pritom v rámci včerajšej videokonferencie spomínali polovicu budúceho mesiaca. Český premiér Andrej Babiš verí, že by sa naraz mohlo otvoriť až päť krajín

„Dohodli sme sa, že ak je jasný termín otvárania rakúsko-nemeckej hranice 15. júna, tak by bolo fajn, aby sme 15. júna otvorili naraz hranice všetkých susedov, teda Rakúska Maďarska, Nemecka a dúfajme, že aj Slovensko sa pridá,“ povedal Babiš podľa portálu iRozhlas.cz po rozhovore premiérov Česka, Slovenska, Maďarska a Poľska s Angelou Merkelovou.

„Predstava je otvoriť tento priestor, tých päť krajín, umožniť nejakú cirkuláciu ľudí, ako to bolo pred vírusom, bez nejakých obmedzení,“ konštatoval. V rámci tohto priestoru by sa so súhlasom epidemiológov malo cestovať voľne, bez kontrol a testovaní. Detaily ale ešte nie sú dohodnuté a napríklad Varšava nie je v situácii, aby uvažovala o rovnakom termíne, pripustil český premiér.

Merkelovej úrad diskusiu zhodnotil podstatne opatrnejšie, bez konkrétnych detailov. „Zhodli sa na záujme postupne odbúrať súčasné prekážky na prekročenie hraníc i kontroly, ihneď ako to vývoj pandemie dovolí," uviedol vo vyhlásení.

Ešte rezervovanejšie sa po videokonferencii vyjadril slovenský premiér Igor Matovič. Zdôraznil, že naďalej trvá na ochrane hraníc, „aby sme nezavliekli vírus späť na Slovensko". Matovič nepovedal, či Slovensko otvorí hranice od 15. júna. O ich otvorení podľa neho rozhodnú nie ministerstvá, ale konzílium odborníkov, v závislosti od epidemiologickej situácie u nás a v okolitých krajinách.

Motorom je Viedeň a Berlín

<A>Rakúsko a Nemecko už minulý týždeň oznámili, že plne otvoria svoje hranice od 15. júna. Podľa Babiša na rovnaký dátum chce Viedeň nasmerovať aj rozhovory s Prahou, preto Merkelovej povedal, že by tento termín považoval za ideálny.

Koordinácia otvárania hraníc, tentoraz v takzvanom slavkovskom formáte, bola včera hlavnou témou aj videokonferencie šéfov diplomacie Slovenska, Česka a Rakúska. Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok sa podľa vlastných slov s Tomášom Petříčkom a Alexandrom Schallenbergom zhodol, že súčasná priaznivá epidemiologická situácia je dôvodom na eufóriu, no pri otázke otvárania hraníc ju musí nevyhnutne sprevádzať zodpovednosť a opatrnosť. To platí aj v prípade scenára, že v polovici budúceho mesiaca pristúpi aj Slovensko k ohlásenému plánu Minischengenu, ako ho nazval minister Petříček, a susedným krajinám otvorí svoje hranice. „Najneskôr do 15. júna musíme vyhodnotiť, či umožníme reciprocitu, teda občanom Rakúska a Česka cestovať na Slovensko. Toto je naša domáca úloha,“ povedal Korčok.

Rakúsko už minulý víkend otvorilo všetky hraničné priechody so Slovenskom a s Českom. Naďalej síce vyžaduje negatívny test na koronavírus, kontroly na hraniciach však robí len náhodne. Rovnaký režim na hraniciach od budúceho utorka ohlásilo aj Česko. A od pätnásteho júna obe krajiny pred občanmi Slovenska pootvorené hranice úplne otvoria.

Háčik však môže byť v tom, komu ešte Rakúšania a Nemci hranice otvoria. „Treba si uvedomiť, že ak po 15. júni sa otvoria hranice medzi Českom a Nemeckom a ak sa otvoria hranice medzi Nemeckom a Belgickom, tak po tomto termíne ste eventuálne s otvoreným hranicami medzi Slovenskom a Českom na území siahajúcom možno dvetisíc kilometrov,“ poznamenal šéf slovenskej diplomacie.

Podľa Korčoka by teraz bolo ešte predčasné vyhlásiť, že Slovensko otvorí susedom hranice 15. júna. „Ten dátum nie je vytesaný do kameňa. Dôležitý bude názor epidemiológov. Ak sa situácia zhorší, tak nebudeme nezodpovední,“ zdôraznil. Poznamenal pritom, že v tejto citlivej otázke týkajúcej sa zdravia ľudí od partnerov nijaký tlak necítil. Trojica ministrov sa dohodla, že do týždňa usporiadajú na rovnakú tému ďalšiu videokonferenciu, pričom slavkovský formát doplní šéf maďarskej diplomacie. „Vidím zmysel, aby aj Maďarsko bolo súčasťou našich úvah,“ konštatoval Kočok.

Šéf rakúskej diplomacie perspektívu rušenia hraničných bariér vidí optimisticky. „Rozhodnutie o otvorení hraníc by mohlo padnúť už na budúci týždeň a vtedy sa stanoví aj konkrétny dátum otvorenia hraníc,“ citovala Schallenberga agentúra APA.

Otvára sa aj Chorvátsko

Na rušenie hraničných bariér sa pripravuje aj najobľúbenejšia prímorská destinácia Slovákov. Chorvátsko chce uzavrieť dohodu o príchode turistov s piatimi štátmi EÚ vrátane Slovenska. Napísal to včera denník Jutarnji list, podľa ktorého by po už dohodnutom otvorení hraníc so Slovinskom mohli nasledovať prvého júna dohody s ďalšími krajinami. Podľa záhrebských novín by malo ísť o Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko a o dva týždne neskôr aj Nemecko.

Nie je nevyhnutné, aby sa (hranice) otvorili so všetkými súčasne, ale začiatok júna je plán druhej vlny dvojstranných dohôd, kým začiatok tretej by bol od 15. júna," informoval Jutarnji list na základe informácií z chorvátskeho ministerstva turistiky.