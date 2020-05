Auto v Sydney vrazilo do obchodu s hidžábmi, 12 ľudí utrpelo zranenia

Dvanásť ľudí, väčšinou žien, utrpelo vo štvrtok popoludní miestneho času zranenia, keď do obchodu s hidžábmi v austrálskom meste Sydney narazilo auto. Podľa tamojšej polície zatiaľ nič nenaznačuje, že išlo o teroristický čin. Informovali o tom webová stránka britského denníka The Guardian a tlačová agentúra DPA.

Nehoda sa stala v Greenacre, na juhozápadnom predmestí Sydney. V oznámení to uviedla polícia austrálskeho štátu Nový Južný Wales, kde je Sydney hlavným mestom.

Na sociálnych sieťach sa šíril videozáznam z nehody. Zachytáva, ako SUV Subaru vráža do bieleho vozidla stojaceho na semafore, ktoré vytlačí do križovatky, a SUV potom pokračuje a narazí do neďalekého obchodu s oblečením.

Podľa Guardianu sa zdá, že auto na semafore pridá plyn a smeruje priamo do priečelia obchodu. Z pneumatík sa dymí, auto vrazí do sklenených dverí obchodu. Zranenia utrpel vodič a 11 ďalších ľudí, jeden z nich vážne, ale žiadne nie sú život ohrozujúce, dodala polícia.

Záchranná služba v Novom Južnom Walese uviedla, že väčšinu pacientov tvoria ženy vo veku 18–30 rokov. Zranené sa nachádzali aj v obchode s hidžábmi, ktorými si moslimky zahaľujú vlasy, krk a poprsie, nie však tvár.

Podľa polície štátu Nový Južný Wales zatiaľ nie sú náznaky, že prípad súvisí s terorizmom, ale vodič je polícii známy „svojimi dopravnými incidentmi“.

Vodiča (51) zadržali a vzali do nemocnice, kde mu robia testy krvi a moču. Polícia ho ešte oficiálne nevypočula. Situácia je zatiaľ nejasná a vyšetrovanie pokračuje, dodal portál Guardianu.