Rambo z Donbasu prijíma „morálnu zodpovednosť“ za zostrelenie boeingu

Bývalý vojenský veliteľ donbaských separatistov, známy pod krycím menom Strelkov, sa v štvorhodinovom rozhovore s ukrajinským novinárom Dmitrijom Gordonom prihlásil k zostreleniu malajzijského boeingu nad východnou Ukrajinou. Vzápätí aj pre britský denník Times prevzal za tragédiu z júla 2014 zodpovednosť, síce nie priamu, ale aspoň "morálnu“.

Obžaloba tvrdí, že Girkin so svojimi komplicmi používali v ozbrojenom konflikte na východe Ukrajiny systémy protivzdušnej obrany, ktoré si objednali z Ruska. Jeden z nich, systém Buk, zostrelil malajzijský Boeing 777 s 298 ľuďmi na palube. Všetci, vrátane 80 detí, zahynuli.

"Hoci sami nestlačili tlačidlo, existuje podozrenie, že úzko spolupracovali, aby získali systém Buk a dostali ho na pozície s cieľom zostreliť lietadlo,“ povedal na úvod procesu holandský generálny prokurátor Fred Westerbeke. Podľa neho ani skutočnosť, že mali v pláne zostreliť ukrajinské vojenské lietadlo, ich viny nezbavuje. "Podozriví budú mať šancu vysvetliť svoju verziu udalosti pred súdom,“ dodal Westerbeke.

Bývalý samozvaný minister obrany takzvanej Donbaskej ľudovej republiky žije v súčasnosti aj so svojou mladou ženou a dcérkou v Moskve. Keďže ruská ústava zakazuje vydávanie vlastných občanov na trestné stíhanie do cudziny, posadiť sa na lavicu obžalovaných by sa mohol len dobrovoľne. A to sa nechystá. "Nebudem hrať na cudzom území podľa cudzích pravidiel a rátať pritom s úspechom,“ povedal Girkin pre spravodajský portál nesúci meno publicistu Gordona. "Od nepriateľa neočakávam milosrdenstvo a pochopenie,“ dodal.

V čase začatia procesu Girkin v rozhovore pre BBC vinu jednoznačne odmietol. "Povstalci boeing nezostrelili,“ povedal v marci. "Z niekoho ale treba spraviť obetného baránka. Takže vybrali mňa a ostatných, ktorí tiež ani teoreticky nemohli zostreliť lietadlo,“ tvrdí. Bol to pritom práve Girkin, kto v júli 2014 na sociálnej sieti radostne oznámil, že "vtáčik padol“, keď si ešte myslel, že Buk zostrelil ukrajinské vojenské lietadlo An-26. Podľa investigatívnej skupiny Bellingcat necelý deň po katastrofe boeingu Girkin telefonicky dohadoval návrat Buku na územie Ruska. "Všetci separatisti, ktorí mali niečo spoločné s odpálením rakety z Buku, boli jeho podriadenými, z čoho vyplýva, že musel poznať všetky detaily operácie,“ tvrdí Bellingcat.

V rozhovore s Gordonom Girkin pripustil, že raz tak či tak skončí v Haagu. Trestoprávnu zodpovednosť za zostrelenie civilného boeingu naďalej odmieta, ale nepriamu zodpovednosť priznal. "Keďže som velil milíciám domobrany a bol účastníkom konfliktu, cítim morálnu zodpovednosť za smrť týchto ľudí,“ povedal pre Times. Znova však zopakoval, že separatistické sily pod jeho velením lietadlo nezostrelili. Na otázku, či si jeho slová možno vysvetliť ako priznanie, že osudnú raketu odpálila ruská armáda, Girkin len lakonicky poznamenal: „Ľudia si to môžu vykladať tak, ako chcú.“ A viac sa k tejto téme odmietol vyjadrovať.

Veterán vojen v Podnestersku, Bosne i Čečensku v roku 2014 štyri mesiace velil separatistom najprv z východoukra­jinského Slavianska a po jeho páde z Donecka. V tom čase z neho propaganda v Rusku spravila ikonu "oslobodzovacieho boja“ na východe Ukrajine, vykresľovala ho priam ako ruského Ramba. Neskôr sa ale tento radikál stal pre Moskvu nepohodlným a krátko pred uzavretím minských dohôd o prímerí musel Donbas opustiť.

Girkin Kremľu vyčíta, že v ukrajinskom konflikte nepostupoval dosť tvrdo. V rozhovore s Gordonom prezidentovi Vladimirovi Putinovi zazlieval nielen údajnú nedostatočnú podporu separatistom, ale aj rozbujnenú korupciu v Rusku. "Putin je horší ako zločinec,“ povedal doslova. Sklamaný je tiež vývojom v Donbase, kde sa podľa neho dostali k moci „feudálne gangy“ a samotný región sa zmenil na „sivú zónu, ktorá je neschopne kontrolovaná z Ruska“.

Ani ruská vojenská kampaň v Sýrii sa Girkinovi nepáči. "To nie je naša vojna,“ povedal s tým, že ruskí vojaci v Sýrii nebránia svojich vlastných ľudí ani svoj štát. "Keby som tam padol, nebola by to žiadna česť,“ poznamenal.

Rozhovor s Girkinom vyvolal na Ukrajine búrlivé reakcie. "S teroristami sa nerozpráva,“ dostával Gordon odsudzujúce odkazy. Potom, čo demonštranti zvolali protest pred jeho redakciu, renomovaný publicista na svoju obranu uviedol, že rozhovor koordinoval s ukrajinskou tajnou službou. Gordon argumentuje okrem iného tým, že Girkin sa mu v interview priznal, že nariadil popravu štyroch ukrajinských "diverzantov“ a osobne zastrelil jedného povstalca, ktorý sa previnil voči obyvateľstvu.

"Dátové nosiče s materiálom tohto rozhovoru sa už nachádzajú v Haagu a tieto svedectvá sa stanú jedným z hlavných dôkazov v súdnom konaní v kauze anexie Krymu a rozpútania krvavého masakru v Donbase,“ napísal Gordon na sociálnej sieti.