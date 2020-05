Z Grécka COVID–19 neurobil chorého muža Európy

Grécko bolo v poslednom desaťročí v Európe priam synonymom pre krízy. Finančné problémy ho takmer dostali z eurozóny. Krajina je tiež v prvej línii migračnej krízy. No pandémia choroby COVID–19 Grécko na kolená nezložila. Atény dokonca veria, že sa im podarí zachrániť časť letnej turistickej sezóny. Bola by to obrovská pomoc pre koronakrízou zasiahnutú ekonomiku.

V Grécku zatiaľ zabil koronavírus 166 ľudí a celkovo má krajina 2 850 nakazených. Vláda verí, že sa jej podarí tieto pozitívne štatistiky zachovať.

Odolné Grécko

„Krízy Grékov urobili odolnejšími. Chápeme, že keď sa niečo deje, tak musíme reagovať. Sme v tom fl exibilnejší,“ reagovala pre Pravdu grécka politologička Stella Ladiová. Pandémia ju zastihla v Británii, kde vyučuje na Univerzite kráľovnej Márie v Londýne. Zatiaľ sa nemôže dostať do Grécka, kde je situácia zo zdravotníckeho hľadiska oveľa lepšia. Veď Británia má už takmer 250–tisíc infikovaných a viac ako 35–tisíc obetí nákazy.

Úspešný boj s pandémiou je pre Atény povzbudením do otvárania ekonomiky. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v stredu oznámil, že 15. júna sa začne v krajine turistická sezóna. Od 1. júla by sa mali obnoviť aj medzinárodné lety do obľúbených letovísk.

„Turistická sezóna sa začne 15. júna, keď budú môcť byť otvorené sezónne hotely,“ uviedol Mitsotakis v televíznom prejave. Šéf centristicko–pravicovej Novej demokracie a predseda vlády vyhlásil, že chce, aby sa leto stalo epilógom za krízou spojenou s chorobou COVID–19. „Pandémia bola testom pre relatívne novú vládu, ktorá nastúpila vlani v júli. Ľudia si neboli celkom istí, ako bude krízu zvládať verejná správa. Nastúpila úľava, keď sa ukázalo, že jej to ide,“ pripomenula Ladiová.

Podľa nej bola okamžitá zhoda na tom, že v Grécku je potrebné zamerať sa na zdravotnú stránku nákazy. Ladiová tvrdí, že varovaním bolo aj to, ako sa situácia vyvíjala v Taliansku či Španielsku. „Sú to štáty, ktoré sú Grécku veľmi blízke. U nás bol stále len malý počet prípadov a žiadni mŕtvi, keď vláda začala prijímať reštriktívne opatrenia. Zatvorila školy, bary, reštaurácie, obchody či športové prevádzky,“ povedala politologička. Od 23. marca začali v Grécku platiť prísne pravidlá obmedzujúce pohyb obyvateľov. Domovy mohli opustiť len v siedmich prípadoch. Ľudia pohybujúci sa vonku museli mať so sebou doklad totožnosti a potvrdenie o tom, prečo sa nachádzajú mimo bydliska.

„Samozrejme, udeľovali sa aj pokuty, ale nebolo ich veľa. Vláda zvolila dobrú komunikačnú stratégiu a zdravotnícke opatrenia podporila i opozičná Syriza,“ uviedla Ladiová s tým, že kabinet informoval ľudí, prečo robí to, čo robí. Vedci vysvetľovali, čo sa deje z hľadiska pandémie a príslušní ministri na základe toho vysvetľovali opatrenia vlády. Pravidelne tiež vyvracali falošné správy.

Ekonomická vojna

„Vláda má teraz podľa prieskumov verejnej mienky vysokú podporu. Dokonca sa objavili správy, že sú ľudia v Novej demokracii, ktorí by si vedeli predstaviť predčasné voľby, lebo strana by vraj na nich mohla získať. Premiér Mitsotakis však túto myšlienku odmieta. Tvrdí, že nechce vytvárať nestabilituv situácii, keď bude potrebné riešiť ekonomickú krízu,“ dodala Ladiová. Z hospodárskeho hľadiska preto Grécko dúfa, že sa mu aspoň do istej miery vydarí letná turistická sezóna. Nie je však zatiaľ jasné, ako sa členské štáty Európskej únie dohodnú na pravidlách cestovania. Aj vzhľadom na to, že pandémia má v jednotlivých krajinách rôzny priebeh, ešte sa nepodarilo nájsť spoločný postup. V tejto chvíli to vyzerá tak, že štáty skôr uprednostňujú vzájomné dohody týkajúce sa vstupu na ich územie.

Mitsotakis tvrdí, že jeho krajina zabezpečí turistom vysoké hygienické štandardy spojené s gréckou pohostinnosťou. „Ako sme zvládli zdravotnícky boj, tak vyhráme aj ekonomickú vojnu,“ vyhlásil predseda vlády.

Aby grécka vláda podporila turizmus, v tomto sektore dočasne zníži daň z pridanej hodnoty. Tá bola doteraz vo výške 24 percent, teraz klesne na 13. Bude sa to týkať všetkých druhov dopravy, leteckej, autobusovej aj železničnej.