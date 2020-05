Washington Post: Trumpova vláda zvažovala jadrový test

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa rokovala o možnosti vykonať jadrový test. Bol by pre USA prvý od roku 1992 a mohlo by to mať mať závažný dôsledok pre vzťahy s ďalšími atómovými veľmocami, napísal denník The Washington Post.

USA majú podozrenie, že skúšky jadrových zbraní vykonáva Rusko a Čína, čo obe krajiny popierajú.

O možnosti amerického jadrového výbuchu sa podľa washingtonského denníka hovorilo 15. marca na stretnutí zástupcov amerických bezpečnostných služieb. Nemenovaný člen administratívy povedal, že „rýchly test“ by mohol byť pre USA užitočný pri vyjednávaní s Moskvou a Pekingom. USA chcú vyjednať trojstrannú dohodu o regulácii arzenálov najväčších jadrových mocností.

Zo schôdzky v Bielom dome podľa jedného člena administratívy nevyplynula dohoda o vykonaní testu, iný zdroj oznámil, že sa rozhodlo, že sa na hrozby zo strany Ruska a Číny bude reagovať iným spôsobom. Výhrady mali najmä zástupcovia Národného úradu pre jadrovú bezpečnosť (NNSA), ktorý zaisťuje bezpečnosť amerických jadrových zbraní.

USA naposledy vykonali jadrový výbuch v roku 1992 a skúška v súčasnosti by podľa zástancov nešírení jadrových zbraní mala destabilizačné dôsledok. „Pre ostatné jadrovo vyzbrojené krajiny by to bola výzva urobiť to isté. Bol by to štartový výstrel pre bezprecedentný závod v jadrovom zbrojení. Narušilo by to vyjednávanie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktorý sa zrejme už necíti byť viazaný moratóriom na jadrové testy,“ oznámil šéf Asociácie pre kontrolu zbraní (ACA) Daryl Kimball.

Ako upozornila agentúra Reuters, od roku 1945 vykonalo najmenej osem štátov dohromady 2000 jadrových skúšok, z ktorých viac ako 1000 pripadá na USA. Na jadrové pokusy potom bolo vyhlásené moratórium a v roku 1996 bola prijatá zmluva o úplnom zákaze týchto testov. Severná Kórea sa k nej nepripojila.