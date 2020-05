Kim opäť máva jadrovými zbraňami

„Na zasadnutí bola stanovená nová politika pre ďalšie zvýšenie jadrového vojnového zastrašovania,“ uviedla KCNA. Na schôdzke ústredného vojenského výboru strany pracujúcich sa podľa nej diskutovalo o uvedení strategických ozbrojených síl do vysokej pohotovosti a zvýšení palebnej sily.

KCNA neuviedla, kedy sa schôdzka uskutočnila. Ak by to ale bolo v posledných niekoľkých dňoch, išlo by podľa juhokórejskej agentúry Jonhap o prvé vystúpenie Kima na verejnosti za takmer tri týždne.

Naposledy sa severokórejský diktátor objavil na verejnosti na prvého mája, keď sa zúčastnil otvorenia továrne na hnojivá severne od Pchjongjangu. Vtedy išlo o jeho prvé vystúpenie na verejnosti od 11. apríla a po špekuláciách o jeho zdravotnom stave.

Tridsaťšesťročný Kim sa na žiadnej verejnej akcii v apríli neobjavil tri týždne a o jeho programe nepísali ani štátne médiá. Tak dlhá neprítomnosť prispela k špekuláciám o tom, či Kim nie je vážne chorý. Južná Kórea začiatkom mája s odvolaním na svoju spravodajskú službu uviedla, že Kim sa zrejme stiahol pre obavy z koronavírusu. KĽDR ale ešte neoznámila ani jeden prípad nákazy koronavírusom, ktorý sa koncom minulého roka začal šíriť do sveta z Číny.