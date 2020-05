Pravidlá karantény? Počúvaj inštinkty, tvrdí Johnson

Cummings patril medzi hlavných architektov úspešnej referendovej kampane, ako dostať Britániu z Európskej únie. O jeho vplyve už kolujú až mýty. Podporil ich aj film Brexit, v ktorom Cummingsa stvárnil slávny herec Benedict Cumberbatch. A teraz sa potvrdilo, že premiér Johnson je ochotný urobiť v podstate všetko, aby svojho poradcu ochránil.

Podľa nedeľníkov Observer a Sunday Mirror Cummingsa 27. marca videli v Londýne, ale 27. či 28. marca odcestoval do viac ako 430 kilometrov vzdialeného Durhamu, kde má rodičov. Na ďalší deň sa u neho prejavili príznaky choroby COVID-19, nakazená bola aj jeho manželka Mary Wakefieldová.

Vláda jasne verejnosti komunikovala, že ľudia majú pre pandémiu koronavírusu zostať doma. Cummings cestovanie zdôvodňuje potrebou zabezpečiť starostlivosť pre syna, ktorý sa narodil v roku 2016. Johnsonv poradca včera vyhlásil, že sa nedopustil ničoho nelegálneho. Cummings novinárom povedal, že sa vraj správal rozvážne. Vyhlásil, že ak by obaja s manželkou ochoreli, neboli by schopní postarať sa o ich švorročného syna. Za svoje konanie sa neospravedlnil, ale pripustil, mal premiéra Borisa Johnsona požiadať o povolenie a že mal svoje konanie vysvetliť verejnosti skôr.

Premiér v role obhajcu

"Pán Cummings bol v izolácii 14 dní alebo viac a okolnosti jeho samoizolácie boli podmienené zložitou situáciou týkajúcou sa starostlivosti o dieťa. Pravidlá hovoria jasne, že je potrebné zobrať do úvahy potrebu riešenia špecifickej starostlivosti o dieťa,“ citoval denník Guardian slová, ktorými Johnson obhajuje Cummingsa. Predseda vlády tvrdí, že jeho poradca počúval inštinkty, ktorými by sa riadil každý otec.

Guardian pripomenul, že nie je vôbec jasné, o akých pravidlách premiér hovorí. Okrem toho svedkovia tvrdia, že Cummingsa videli viac ráz na verejnosti. Vyzerá to tak, že po karanténe minimálne ešte raz cestoval medzi Londýnom a Durhamom. Zaujímavé je tiež to, že jeho žena písala o skúsenostiach z izolácie pre magazín Spectator, kde pracuje. Wakefieldová však nespomenula cestu do Durhamu.

Predseda vlády vyhlásil, že niektoré zverejnené informácie týkajúce sa pohybu Cummingsa sú jednoznačne nesprávne. Nepovedal však, čoho sa to týka.

Cummings vysvetlil, že bol s rodinou na návšteva mestečka Barnard Castle, ktoré sa nachádza viac ako 30 kilometrov od Durhamu. Tvrdí, že tam šoféroval, aby si overil, či mu slúži dobre zrak, lebo COVID-19 môže ovplyvniť ostrosť videnia.

"Odpoveď premiéra Johnsona na veľkú kritiku Cummingsa ukazuje, aký je pre neho jeho poradca dôležitý. Sú to dvaja ľudia, ktorí najviac zodpovedajú za brexit. Johnson stavil na odchod Británie z EÚ a Cummings k tomuto výsledku zásadne prispel. Keď sa Johnson stal premiérom, čo bol jeho plán, Cummings bol hlavnou postavou pri výhre konzervatívcov vo voľbách v roku 2019,“ reagoval pre Pravdu politológ Martin Farr z univerzity v Newcastli.

Odborník si myslí, že súčasný škandál zamestná vládu a výrazne naruší jej reputáciu. "Národná kríza s pandémiou choroby COVID-19 sa stala politickou krízou. Pre Cummingsa bude čoraz zložitejšie, aby zostal vo funkcii. Premiérovo vystúpenie mu to neuľahčilo, skôr naopak,“ tvrdí Farr.

"Keby som bol premiér, Cummingsa by som vyhodil. Teraz sa musí preskúmať, čo sa stalo. To by som urobil,“ vyhlásil Keir Starmer, šéf najsilnejšej opozičnej strany labouristov. Politik pripomína, že milióny ľudí v Británii museli robiť rozhodnutia, ako sa postarajú o deti, a mnohí ľudia nemohli ísť ani na pohreb najbližším príbuzným, ktorých zabila pandémia. Viacero ministrov vlády Cummingsa jednoznačne podporilo. Ale u toryovcov, ako v Británii hovoria konzervatívcom, znejú aj hlasy, že Johnsonov poradca by mal odísť. Podľa Guardianu to už požaduje najmenej 18 poslancov strany.

Arogantná elita?

"Je to nová fáza britskej politiky. Ešte tak pre desiatimi rokmi by negatívne ohlasy v médiách znamenali ospravedlnenie, rezignáciu a snahu posunúť sa ďalej. Teraz sme svedkami prístupu, ktorý pripomína amerického prezidenta Donalda Trumpa. Neospravedlňuj sa, nepriznaj vinu, obviňuj médiá. Uvidíme, či to bude fungovať v Británii,“ uviedol pre Pravdu politológ Simon Griffiths z Goldsmiths College na Londýnskej univerzite. "Verejnosť sa skutočne na Cummingsa hnevá. Vyzerá to tak, že porušil pravidlá. Každý slušný človek by po tomto rezignoval. Táto samoľúbosť môže poškodiť Johnsonovu vládu. A zapadá do rozšírenej predstavy, že konzervatívny kabinet zastupuje arogantné elity,“ povedal Griffiths.