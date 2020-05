Na víkend k Jadranu? Dobro došli aj na dlhšie

„Dovolenka, ktorú si zaslúžite, je bližšie, ako si myslíte,“ je slogan novej kampane, ktorým Chorvátsko láka zahraničných návštevníkov. Pre doznievajúcu pandémiu koronavírusu ich síce určite bude menej ako vlaňajších 20 miliónov, no krajina, ktorá mala minulý rok z turistického ruchu príjem 12 miliárd eur, mieni z ohrozenej sezóny zachrániť, čo sa dá. Ráta pritom predovšetkým s hosťami z nie príliš vzdialených krajín, odkiaľ možno pohodlne pricestovať autom bez závislosti od leteckej dopravy. Týka sa to aj Slovenska. Veď cesta z Bratislavy na Istriu sa dá stihnúť za šesť hodín, do Zadaru to trvá len o pol hodiny a do Splitu o pol druha hodiny viac.

Po tom, čo sa Chorvátsko ako prvej krajine otvorilo susednému Slovinsku, sa od piatka chystá uvoľniť cestu aj pre občanov Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska. O dva týždne neskôr by na rad malo prísť Nemecko. Záhreb pritom kalkuluje s tým, že najneskôr od polovice júna cesty bez testov a karantén nebudú zo strany partnerských krajín časovo obmedzené na niekoľko dní.

Pravda, Chorváti sa aj doteraz snažili príchod turistov čo najviac zjednodušiť. Krajina už 9. mája otvorila hranice tým, ktorí preukážu, že prichádzajú do krajiny v hospodárskom záujme. Zasvietila tak zelená podnikateľom smerujúcim na obchodné rokovania, majiteľom nehnuteľností či jácht, ale aj mnohým ďalším. Záhreb totiž do kategórie „hospodárskeho záujmu“ zahŕňa aj radových rekreantov. Stačí, keď sa na hranici preukážu rezerváciou ubytovania či kotviska v prístave. Vďaka tomuto benevolentnému prístupu je podľa odhadov v Chorvátsku už teraz zhruba 22-tisíc turistov.

Jazdu na otočku z Rakúska k Jadranu si tento týždeň vyskúšal štáb televízie ART. Hranicu medzi Rakúskom a Slovinskom nemecký reportér a dvojica kameramanov prešli hladko. Na chorvátskej hranici im skontrolovali cestovné pasy a do formuláru museli zapísať čísla svojich mobilných telefónov, na ktoré im vzápätí prišla esemeska s upozornením, kde sa majú hlásiť, ak sa u nich prejavia príznaky typické pre ochorenie COVID-19. Policajti ich pustili aj napriek tomu, že nemali vopred rezervované ubytovanie. V zásade by však turisti mali byť pripravení predložiť doklad potvrdzujúci, kde a dokedy budú ubytovaní.

Od štvrtka by mala začať fungovať aj mobilná aplikácia, do ktorej keď sa zahraniční návštevníci pred cestou do Chorvátska zaregistrujú, mali by sa vyhnúť zápcham na hraničných priechodoch. Do konca tohto týždňa sa otvoria kempingy a časť hotelov na Istrii, na Kvarnere a v Dalmácii, v priebehu júna sa očakáva úplne rozbehnutie zvyšných turistických služieb.

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu, keď Chorvátsko za posledné štyri dni zaznamenalo len jeden nový prípad nákazy koronavírusom, sa reštriktívne opatrenia ďalej uvoľňujú. Od stredy sa zvyšuje povolený počet účastníkov hromadných podujatí – vonku na 300, vo vnútorných priestoroch na sto osôb. A v nedeľu sa pod dlhých týždňoch skončí aj zákaz nedeľného predaja v obchodoch.

Chorvátsko povzbudzuje zahraničných turistov, že koronavírusu sa na dovolenke nebudú musieť báť. Premiér Andrej Plenkovič nepredpokladá, že by príchod turistov mohol spôsobiť druhú vlnu pandémie, lebo Chorváti sa doteraz správali veľmi zodpovedne. „Som ohromený správaním občanov, pretože naša mentalita je skôr stredomorská, počas pandémie sme sa však správali ako Severoeurópania," povedal pre Die Welt.

Podľa ministra cestovného ruchu Gariho Cappelliho má Chorvátsko pripravený osobitný plán starostlivosti o turistov, ktorí by mali podozrenie, že sú nakazení. „Budú okamžite testovaní a ak bude ich test pozitívny, vrátia sa do svojej krajiny,“ povedal pre ARD.