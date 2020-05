Zlyhalo Švédsko proti pliage?

Dôvodom je vysoký počet mŕtvych a nakazených vo Švédsku. Nórsko, Dánsko a Fínsko nenaznačujú, že by sa čoskoro chystali otvoriť svoje hranice pre občanov tohto susedného štátu. Švédsko má necelý dvojnásobok obyvateľstva ako Slovensko, ale až 150-násobne väčší počet mŕtvych na ochorenie COVID-19. Alarmujúci je aj údaj o tom, koľko Švédov sa infikovalo koronavírusom: viac ako 35-tisíc.

Zatvorený svet

V Dánsku, ktoré má 5,8 milióna obyvateľov, zomrelo 565 pacientov. O pol milióna menej početné Nórsko hlási 235 obetí. Fínsko, kde žije 5,5 milióna ľudí, zaznamenalo 312 úmrtí. Ich obavy zo situácie vo Švédsku a z toho vyplývajúca ostražitosť preto môžu vyznievať opodstatnene. Príkladom maximálnej opatrnosti je odpoveď štátnych zdravotníkov v Nórsku na žiadosť z mesta Haldenu, aby jeho obyvatelia dostali výnimku na cesty do blízkeho švédskeho pohraničia. Z Osla prišla odmietavá reakcia.

Reštrikcie voči Švédom však platia nielen v okolitých štátoch. Cyprus ich nezaradil na zoznam krajín, odkiaľ budú smieť prísť dovolenkári k jeho Stredozemnému moru. Naopak, Nórom, Fínom aj Dánom to umožní.

Štokholm tvrdí, že nič nezanedbal v boji proti koronavírusu, keď uprednostnil zavedenie minimálnych obmedzení a zároveň sa spoliehal na disciplínu občanov. Čoraz viac už počuť hlasy, že to nebol šťastný postup. Bývalá šéfka štátnych epidemiológov povedala, že spočiatku s ním súhlasila, ale s odstupom času to vidí inak: „Keby sme si tým mali znovu prejsť, myslím si, že by sme mali uplatniť prísnejšie reštrikcie od začiatku epidémie,“ uviedla Annika Lindeová pre denník Dagens Nyheter.

Vládnuci predstavitelia vrátane štátnych zdravotníkov však trvajú na tom, že v princípe konali správne. Lenže smutné fakty o veľkom počte obetí a o vysokej úmrtnosti na počet obyvateľstva nepustia. Napríklad fínska ministerka vnútra Maria Ohisalová vyhlásila, že cestovné obmedzenia by sa mohli zrušiť voči niektorým susedom, ale epidemickú situáciu vo Švédsku označila za znepokojujúcu. Dánsky opozičný politik Jakob Elleman-Jensen to vidí podobne: „Kým nie je zo zdravotného hľadiska bezpečné otvoriť hranice so Švédskom, Švédi by mali zostať doma, naopak, Nemcov k nám pustíme,“ citovala ho agentúra ČTK.

Štokholm sa sťažuje

Štokholm považuje tieto signály za škodlivé. Šéfka diplomacie Ann Lindeová (má iba podobné meno ako exšéfka epidemiológov) tvrdí, že zákaz cestovania nechápe: „Bolo by to politické rozhodnutie, vyňatie Švédov z otvárania hraníc by nebolo zo zdravotného hľadiska opodstatnené,“ povedala podľa ČTK.