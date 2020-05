Trump čviriká falošne, tvrdí Twitter

Do Bieleho domu mu pomohol aj malý modrý vtáčik. Je to symbol sociálnej siete Twitter, ktorú s obľubou na komunikáciu používa americký prezident Donald Trump.

Sloveso tweet sa dá z angličtiny preložiť ako čvirikať. Preto malý modrý vtáčik. A šéf Oválnej pracovne sa nikdy nezdráhal čvirikať osobné útoky, polopravdy aj úplné klamstvá. Samozrejme, väčšina z toho sa dá obhájiť slobodou prejavu, ktorá v USA pokrýva takmer všetky vyjadrenia.

Overte si prezidenta

Twitter sa však rozhodol proti Trumpovi zakročiť. Neodstránil jeho tweety ani prezidentovi nezablokoval účet. Upozornil však používateľov sociálnej siete, že by si mali overiť, o čom Trump tweetuje.

Týka sa to dvoch prezidentových príspevkov. Trump v nich tvrdí, že keby Američania volili poštou, tak by to viedlo k podvodom a hlasovanie by bolo sfalšované. Prezident kritizoval guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma, ktorý oznámil, že každý obyvateľ jeho štátu vzhľadom na pandémiu choroby COVID-19 dostane v novembrových voľbách možnosť odovzdať hlas poštou. Trump ho obviňuje, že posiela hlasovacie lístky miliónom ľuďom, hoci ani nie je jasné, kde žijú. K dvom tweetom prezidenta, ktoré sú aj na snímke vpravo, pridal Twitter upozornenie o potrebe overiť si fakty týkajúce sa voľby poštou. Existujúce štúdie a dôkazy z minulosti totiž vôbec nesvedčia o tom, že by pri takomto hlasovaní dochádzalo k podvodom.

Nie je asi ani prekvapujúce, že Trumpova hovorkyňa Kayleigh McEnanyová od roku 2010 vo voľbách vždy hlasovalo poštou. Informáciu priniesol denník Tampa Bay Times. McEnanyová, samozrejme, prezidentove vyjadrenia na tlačovej konferencii bránila.

"Twitter teraz zasahuje do prezidentských volieb,“ reagoval však Trump a obvinil sociálnu sieť z potláčania slobody prejavu.

Populistický republikánsky šéf Bieleho domu už v roku 2016 hovoril, že prezidentské voľby budú sfalšované. Hoci ich prekvapujúco vyhral, ustanovil komisiu, ktorá mala odhaliť údajné rozsiahle podvody pri hlasovaní. Vraj tri až päť miliónov hlasov odovzdali voliči neoprávnene. Výsledok? Komisia neobjavila nič, čo by malo nejaký zásadný vplyv na výsledok. Keď však Trump hovoril o problémoch s troma až piatimi miliónmi hlasov, určite nešlo o náhodu. Demokratka Hillary Clintonová totiž v roku 2016 republikána porazila takmer o tri milióny hlasov.

Toto víťazstvo jej, samozrejme, nebolo nič platné, lebo Trump získal väčšinu v Zbore voliteľov. Ten s definitívnou platnosťou rozhoduje, kto sa stane americkým prezidentom.

Posledné slovo

Pre Trumpa je Twitter základnou komunikačnou platformou pre informovanie voličov. Na tejto sociálnej sieti ho sleduje viac ako 80,3 milióna účtov.

"Twitter je silný politický nástroj pre prezidenta a jeho voličov,“ pripomenul pre Pravdu aj expert na americkú politiku Michael Kraft z Wisconsinskej univerzity.

To isté tvrdí aj odborník na americký prezidentský systém Robert Schmuhl z Notredamskej univerzity v Indiane.

"Používanie Twitteru je Trumpova obľúbená komunikačná forma. Je tak schopný prezentovať názory priamo svojim stúpencom a kontroluje každé slovo odkazu,“ uviedol pre Pravdu Schmuhl. "Väčšina prezidentových tweetov slúži na to, aby útočil proti svojim nepriateľom a aby propagoval seba. Keď Twitter bude pokračovať v tom, že ku Trumpovým príspevkom bude pridávať varovania, je jasné, že šéf Bieleho domu bude určite tvrdiť, že nemôže využívať právo na slobodu prejavu. Jeho stúpenci ho v tom budú podporovať. Prezident z toho urobí ďalší príklad toho, že jeho politickí oponenti sa mu vraj snažia sťažiť vládnutie a znovuzvolenie. Bude mať terč, nových takzvaných nepriateľov ľudu. Donald Trump urobí všetko preto, aby mal v každej debate posledné slovo,“ tvrdí Schmuhl.

Politológ John Pitney z Claremont McKenna College v Kalifornii upozorňuje, že prezident to má popletené. "Ak sa Trump vyhráža sociálnym médiám, že ich bude regulovať alebo ich zavrie, tak to nie je v súlade s Prvým dodatkom ústavy, ktorý sa týka slobody prejavu. Keď Twitter upozorňuje na fakty, tak ho tiež chráni ústava. Trumpovo správanie sa nezmení. Kým je v úrade, bude porušovať prísahu, podľa ktorej má zachovať, chrániť a brániť Ústavu Spojených štátov amerických,“ vyhlásil pre Pravdu Pitney.