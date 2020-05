Hongkonskí aktivisti vyzvali svet, aby sa postavil voči plánom Pekingu

Wong, spolu s ďalšími aktivistami z hnutia Demosisto – Agnes Chowovou a Nathanom Lawom usporiadali vo štvrtok tlačovú konferenciu v nadväznosti na výroky amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea. Ten v stredu vyhlásil, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa už nepokladá Hongkong za dostatočne autonómny voči pevninskej Číne.

Wong uviedol, že nastal čas pre prezidenta USA Donalda Trumpa, aby aktivoval svoje právomoci. „Vyzývame medzinárodnú komunitu, aby začala konať… Teraz nastal čas povstať a bojovať,“ povedal.

Peking plánuje už vo štvrtok uzákoniť spomínanú právnu normu, zakazujúcu aktivity smerujúce k odtrhnutiu tejto poloautonómnej oblasti od Číny, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.

Podľa kritikov tento zákon nerešpektuje princíp „jedna krajina, dva systémy“, na základe ktorého mal Hongkong po roku 1997 prisľúbené väčšie slobody, než platia v pevninskej Číne.

Hongkonskí aktivisti predpovedali, že Pompeove vyjadrenia by mohli nakoniec viesť k ďalším sankciám a k zrušeniu osobitného ekonomického a obchodného štatútu Hongkongu. Wong obvinil Peking, že obyvateľov Hongkongu chce navrhovanou legislatívou, ktorá by mala začať platiť od augusta, zapredať. Dodal, že sankcie voči Hongkongu by boli „tragickým“, ale nevyhnutným krokom.