Stotisíc mŕtvych? Mohli byť milióny, tvrdí Trump

Je to viac životov, než o koľko Amerika prišla v kórejskej, vo vietnamskej, v irackej i afganskej vojne dohromady. Spojené štáty prekonali v súvislosti s pandémiou koronavírusu ďalší tragický míľnik. Majú už vyše stotisíc zaznamenaných úmrtí spojených s ochorením COVID-19. Je to viac ako súčet britských, talianskych a francúzskych obetí, trojice krajín, ktoré v smutnom rebríčku s veľkým odstupom nasledujú za USA.

„Aj strata jednej osoby na účet tohto neviditeľného vírusu je priveľa,“ napísal na Twitteri Donald Trump. Šéf Bieleho domu, ktorý po zaznamenaní prvého prípadu nákazy koronavírusom Američanov ubezpečoval, že „situácia je totálne pod kontrolou“ a „všetko bude dobré“, teraz tvrdí, že to malo byť zastavené hneď v zárodku. Za to, že sa to nestalo, však podľa neho môže Čína.

„Ja som konal veľmi rýchlo a robil správne rozhodnutia,“ pochválil sa. „Keby som svoju prácu nerobil dobre a včas, prišli by sme o pol druha až dva milióny, na rozdiel od stotisíc plus, ako zjavne bude vyzerať to číslo. To je 15– až 20-krát viac, než koľkých stratíme. Zakázal som vstup z Číny veľmi skoro,“ pripomenul svoje januárové rozhodnutie zastaviť lety z pôvodného epicentra nákazy.

Trump najskôr odhadoval, že ochoreniu COVID-19 môže podľahnúť 50– až 60-tisíc Američanov. Tento mesiac už pripustil, že obetí môže byť stotisíc, čo by podľa neho bolo „odporné“. V máji zomieralo každý deň priemerne 1¤400 Američanov s COVID-19, ešte minulý mesiac boli denné prírastky mŕtvych aj dvojtisícové. Hoci nárast sa spomalil, podľa čerstvého modelu Washingtonskej univerzity by do začiatku augusta na komplikácie spojené s koronavírusom mohlo skonať ďalších 32-tisíc Američanov. Podľa vedeckej projekcie, s ktorou pracuje aj tím Bieleho domu, môže celkový počet obetí v USA dosiahnuť 150-tisíc.

Ak americký prezident postupoval tak pohotovo a zodpovedne, ako sa chváli, prečo majú dnes USA nielen rekordný počet mŕtvych, ale aj 1,7 milióna nakazených, suverénne najviac na svete, približne toľko, čo má ďalších päť najzamorenejších krajín dokopy?

„V podstate hovorí, že sme to zvládli nie tak zle, ako keby sme nič nerobili, ale to je veľmi biedna mierka,“ povedal pre portál Politico Jeremy Konyndyk, špecialista na predchádzanie katastrof z Centra pre globálny rozvoj. Cestovné obmedzenia, ktoré Biely dom po prepuknutí epidémie v USA zaviedol, mohli mať istý pozitívny vplyv, administratíva ale urobila málo, aby využila získaný čas na rozbehnutie výroby osobných ochranných prostriedkov alebo testovacieho materiálu, dodal Konyndyk.

Šéf Bieleho domu namiesto o počte obetí radšej hovorí o pomere úmrtí k počtu obyvateľov, ktorý vydáva ako dôkaz, že USA sa s vírusom vyrovnali efektívnejšie ako niektoré iné krajiny. V tejto štatistike si Spojené štáty skutočne počínajú lepšie. V počte úmrtí s koronavírusom na hlavu sú na ôsmej priečke. USA majú tri úmrtia na 10-tisíc obyvateľov, kým v Belgicku, ktoré smutnej štatistike dominuje, zomrelo priemerne osem nakazených z každých 10-tisíc obyvateľov. Nasleduje Španielsko, Británia a Taliansko.

Ďalší ukazovateľ, ktorý Trump rád uvádza, je počet vykonaných testov na koronavírus. USA ich spravili už bezmála 16 miliónov, suverénne najviac zo všetkých krajín. Kritici však upozorňujú, že masívne testovanie sa začalo pomerne neskoro. Krajiny, ktoré vykonali veľa testov už na začiatku pandémie, keď sa ešte dali vystopovať kontakty infikovaných, boli pri zabrzdení šírenia nákazy oveľa úspešnejšie. Južná Kórea, krajina s 50 miliónmi obyvateľov, má napríklad necelých 270 obetí koronavírusu. To je priemerne na milión obyvateľov šesťdesiatnásobne menej mŕtvych ako v USA.

Podľa bývalého viceprezidenta USA Joea Bidena Trump dlho trestuhodne podceňoval epidémiu koronavírusu. Demokratický vyzývateľ súčasného šéfa Bieleho domu na Twitteri citoval štúdiu vedcov z Kolumbijskej univerzity, ktorí dospeli k záveru, že keby USA zaviedli opatrenia na sociálny odstup o týždeň skôr, do začiatku mája mohla byť bilancia úmrtí o 36-tisíc nižšia. „Je to zlovestný míľnik, ktorý sme nikdy nemali dosiahnuť“ komentoval Biden dosiahnutie hranice stotisíc obetí. „Bolo možné sa tomu vyhnúť,“ dodal politik, ktorý si na rozdiel od Trumpa na verejnosti zakrýva nos a ústa rúškom.