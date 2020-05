Nemecko požičia študentom. Bezúročne aj slovenským

Návrh predložila ministerka školstva Anja Karliczeková, vláda ho následne schválila. Pomoc súvisí s tým, že veľa vysokoškolákov sa ocitlo vo finančných problémoch, lebo pandémia im vzala prácu popri štúdiu. „Až traja zo štyroch zahraničných študentov v Nemecku robia počas celej dĺžky vzdelávania," upozornil server MyGermanUniversity. Ekonomický útlm počas koronakrízy mnohým neumožňuje robiť na čiastočný úväzok alebo brigádovať.

Bezúročná pôžička bude mesačne až do výšky 650 eur. Aj Slováci ju smú čerpať – až do marca 2021. Znamená to, že možnosť pôžičky sa naskytne aj tým, čo prídu do Nemecka študovať od jesene tohto roku, keď nastúpia do prvého ročníka. Podmienkou pre zahraničných vysokoškolákov je to, aby boli v krajine prihlásení na pobyt.

Vláda sľúbila, že prvé peniaze dostanú títo študenti už od 1. júla. Úroky uhradí ministerstvo školstva. O bezúročné pôžičky môžu záujemcovia požiadať od 1. júna, čiže už od najbližšieho pondelka. Peniaze bude požičiavať štátom vlastnená rozvojová banka KfW. Opakujúca sa finančná pomoc až do 650 eur je veľmi dôležitá pre študentov v prípade, že si teraz nemôžu sami zarobiť, lebo ich mesačné náklady na život sa v Nemecku pohybujú približne na úrovni 850 eur.

„Štúdium na štátnych vysokých školách je v Nemecku bezplatné, študenti však platia semestrálny príspevok, ktorý je priemerne 250 eur," uvádza na svojej webovej stránke Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA). O štúdium v Nemecku je v zahraničí výrazný záujem: „Podľa tamojšieho štatistického úradu v akademickom roku 2017/2018 na vysokých školách bolo zapísaných 2 842 225 štu­dentov, z nich 374 951 cudzincov," informuje SAIA.