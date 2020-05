Nacisti na predaj? Česi po škandále chcú zmeniť zákon

„Predkladám pozmeňovací návrh k trestnému zákonníku,“ oznámil na Twitteri podpredseda ľudovcov Jan Bartošek. Podľa neho by sa proti trestným predpisom previnil človek, ktorý by „vyrobil, doviezol, vyviezol, ponúkol, verejne sprístupnil, uviedol do obehu, predal či inak niekomu inému zaopatril propagandistický materiál určený na podporu národného socializmu či jeho ideológie“.

Kalendár pod názvom Osobnosti Tretej ríše na rok 2021 vydalo a bleskovo rozpredalo nakladateľstvo Naše vojsko. Jednotlivé mesiace patria nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi, katanovi českého národa Reinhardovi Heydrichovi, šéfovi SS Heinrichovi Himmlerovi či beštiálnemu „Doktorovi smrť“ z Auschwitzu Josefovi Mengelemu.

Riaditeľ nakladateľstva Emerich Drtina odmieta, že by išlo o propagáciu nacizmu. „Všetko vydávame za účelom zisku,“ poznamenal pre portál iROZHLAS.cz. „Každá osobnosť má nejaký význam v histórii. Nechceme byť ako za socializmu. Myslím si, že dnes sme v demokracii, kde môžeme čokoľvek. Eticky je to na hrane, ale nerobím tu žiadnu propagáciu,“ dodal.

Obchod s tvárami masových vrahov a vojnových zločincov v Česku nie je nijakou novinkou. Suveníry z dielne rovnakého nakladateľstva už pred pár rokmi prešetrovala polícia. Vtedy išlo o hrnčeky a tričká s podobizňami Hitlera, Göringa či Stalina. Polícia napokon v lete 2018 dospela k záveru, že trestný čin sa nestal, pretože v tomto prípade išlo iba o zisk, a nie o propagáciu nacizmu či komunizmu.

Riaditeľ Drtina predaj hrnčekov s Hitlerom vtedy pre Reflex komentoval slovami. že „to vyložene urobil pre reklamu, aby sa trochu začalo o jeho vydavateľstve písať, aby si polepšilo predaj". Ešte cynickejšie reagoval predvlani na článok časopisu Týden o tom, že oblečenie a darčekové predmety s portrétmi Hitlera a Stalina zarábajú milióny. Drtina si titulnú stránku Týdnu aj s nadpisom Biznis s vrahmi zavesil na Facebook aj s poznámkou „zase budú prachy", so smajlíkom a s webovou adresou, kde sa kontroverzné hrnčeky a tričká dajú objednať.

Napriek tomu, že prípad s hrnčekmi a tričkami sa riaditeľovi Nášho vojska prepiekol, predseda správnej rady Nadačného fondu obetiam holokaustu Michal Klíma naňho podal trestné oznámenie. „Myslím si, že je potrebné zastaviť šírenie propagácie nacizmu, a nemám pochybnosti o tom, že ak niekto vydáva kalendár s portrétmi nacistických zločincov, ktorí boli odsúdení norimberským súdom, je to nepochybne propagácia,“ napísal v otvorenom liste. „Je to samo osebe paradoxné, že keď niečo robíte zadarmo, je to trestné, a keď to robíte za účelom zisku, tak by to nemalo byť trestné,“ upozornil.

Klíma pripúšťa, že podanie trestného oznámenia na Naše vojsko v nadácii dlho zvažovali. „Akokoľvek to nechceme, tak tomu v podstate robíme veľkú propagáciu. To sa stalo aj pri vydaní knihy Mein Kampf a niekoľkých ďalších knižných titulov," povedal v rozhovore pre portál SeznamSprávy.cz. „Je vždy sporné, čo je väčšie zlo. Ale teraz sme sa rozhodli, že ten pohár už skutočne pretiekol, a trestné oznámenie sme podali,“ dodal.