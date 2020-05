Polícia i požiarnici v Česku pátrajú po stratenom bábätku

Policajti a hasiči pokračujú v pátraní po štvormesačnom chlapčekovi, ktorý v piatok zmizol i s kočíkom v obci Hořín pri stredočeskom meste Mělník. Do akcie plánujú zapojiť aj potápačov a dron, píše spravodajský server televíznej stanice Nova.

Policajti sa do zámockého parku, kde matka svoje dieťa naposledy videla, vrátili v sobotu ráno. Predpoludním sa do pátrania zapojili aj hasiči. Po malom Tadeášovi Zelenkovi tak pátrajú desiatky ľudí a s hľadaním by mal pomôcť tiež dron, približuje TV Nova.

Rieky Labe a Vltavu, ktorých sútok je v blízkosti parku, začali krátko po 11.00 h prehľadávať i policajti z poriečneho oddielu a na povel čakajú aj potápači. Čln brázdil rieku už v piatok večer a nad parkom zase lietal vrtuľník s termovíziou.

Matka nahlásila zmiznutie chlapčeka v piatok večer okolo 18.30 h. Podľa svojich slov sa opaľovala v zámockom parku v Hoříne a zaspala. Keď sa zobudila, bol malý Tadeáš preč aj s kočíkom. Zalarmovala políciu, ktorá začala okamžite pátrať, zatiaľ však bez výsledku, opisuje Nova.