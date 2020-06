Do nekonečna a ešte ďalej. SpaceX je len začiatok

Nová éra

Začala sa písať nová kapitola letov do kozmu. Nosná raketa Falcon 9 a pilotovaná vesmírna loď Crew Dragon patria súkromnej spoločnosti SpaceX podnikateľa Elona Muska, ktorý má za sebou viacero kontroverzií. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) však bude využívať jeho služby. Je to po prvý raz v histórii, čo ľudí do kozmu vyniesla súkromná firma.

"Rátal som dni, počas ktorých Spojené štáty nemohli vyslať ľudí do vesmíru. Bolo to 3 249,2 dňa od rozlúčkovej misie amerického raketoplánu a 3 236,4 dňa, odkedy sa naposledy vrátil na Zem,“ reagoval na štart kozmickej lode Crew Dragon Mike Gruntman, profesor kozmonautiky na Juhokalifornskej univerzite.

Expert sa dotkol faktu, že naposledy sa Američania do vesmíru z pôdy USA dostali v roku 2011. Odvtedy používali ruské služby. Len tak mohli vyletieť k ISS. "Je to veľmi dôležitý moment. Bolo to smutné obdobie, a zapríčinili sme si ho sami, keď nefungovali americké vesmírne lode s posádkou,“ myslí si Gruntman.

Podobne to vidí David Alexander, riaditeľ Vesmírneho inštitútu na Riceovej univerzite v Texase. "Je to zásadný moment. Otvára novú fázu amerického vesmírneho programu. Po prvý raz od roku 2011 vieme opäť dostať ľudí do kozmu,“ uviedol pre Pravdu Alexander. Štart rakety pôvodne naplánovali na minulý týždeň v stredu. Zlé počasie ho však znemožnilo. Ani v sobotu nebolo úplne jasné, či astronauti vyrazia do vesmíru, ale nakoniec všetko dobre dopadlo.

"Osemnásť rokov sme pracovali, aby sme to dokázali. Je náročné uveriť, že sa to podarilo. Je to vesmírna loď, ktorú vyrobili ľudia pre ľudí. Myslím si, že sa udialo niečo, na čo môže byť ľudstvo hrdé,“ vyhlásil Musk pre médiá. Podľa neho je to začiatok multiplanetár­nych ciest.

Ako by povedal Buzz Lightyear z Príbehu hračiek: Do nekonečna… a ešte ďalej

"Odštartovala úplne nová éra, v ktorej súkromná firma vyniesla pre vládu astronautov do vesmíru. V budúcnosti by sa mal pridať Boeing s projektom CST-100 Starliner. Určite to otvorí cestu do kozmu aj pre astronautov súkromných spoločností a pre vesmírnych turistov,“ povedal Gruntman.

Posádka Crew Dragon Douglas Hurley (vľavo) a Robert Behnken. Autor: SITA/AP, John Raoux

"Sledoval som krásny a dokonalý štart a určite ma to dojalo. Otvorila sa éra pre komerčné objavovanie vesmíru. Pilotované kozmické lety už nebudú len výsadou vlád,“ reagoval pre Pravdu aj Nahum Arav, profesor na Katedre fyziky na Virginia Tech univerzite. "Dúfajme, že sa pridajú ďalší aktéri. Mohlo by to viesť k lacnejšiemu a dostupnejšiemu využívaniu vesmíru a dúfajme, že dokonca k pristátiu na Mesiaci a azda aj na Marse. Snáď sa to udeje v dohľadnej budúcnosti, v priebehu jedného až dvoch desaťročí,“ myslí si Arav.

"Štart potvrdil nový model partnerstva medzi NASA a komerčnými vesmírnymi spoločnosťami. Posilní to naše snahy dostať sa späť na Mesiac a letieť na Mars,“ dodal Alexander.

Politické dosahy?

Dragon Crew umožní Američanom znova lietať do kozmu bez toho, aby využívali ruské služby. Štart si pozrel aj prezident Spojených štátov Donald Trump a označil ho za neuveriteľný. Šéf Bieleho domu tiež spomenul americkú závislosť týkajúcu sa letov do vesmíru.

"V minulosti lídri nechali USA napospas cudzím krajinám, ktoré vysielali našich astronautov na obežnú dráhu. Už to neplatí,“ vyhlásil Trump.

Vesmírna spolupráca je oblasť, v ktorej vzťahy Ruska a USA pomerne dobre fungovali napriek politickému napätiu medzi Washingtonom a Moskvou. To sa prehlbuje od roku 2014 po ruskej anexii Krymu a vojne na východe Ukrajiny.

Podľa spravodajskej stránky Deutsche Welle za posledných deväť rokov leteli americkí astronauti s pomocou Ruska z kazašského Bajkonuru 40-krát. Expert z ruskej Akadémie vied Andrej Jonin však tvrdí, že Moskva za Washingtonom zaostáva, čo sa týka skúmania kozmu. Jedinou výhodou Ruska boli pilotované lety. A aj to sa teraz po štarte Dragon Crew môže zmeniť.

"Vláda si uvedomí, že cisár je nahý,“ vyhlásil pre Deutsche Welle Jonin. Experti však varujú pred vesmírnymi pretekmi a tvrdia, že pri výskume kozmu by mala prevládať spolupráca.

"Úspešný štart, ktorý sme videli, dokázal, že obyvatelia planéty môžu byť hrdí na to, kam nás dokáže dostať veda. Je jedno, z ktorej krajiny pochádzame. Všetci sme členmi posádky vo vesmírnej lodi Zem,“ povedal pre Pravdu Ron DiIulio, riaditeľ Planetária a astronomického laboratória na Severotexaskej univerzite.