Jún Európe prináša viac voľnosti

Európa do nového mesiaca vstupuje s novou vlnou uvoľňovania protikoronavírusových opatrení. Na Medzinárodný deň detí sa vyučovanie obnovilo nielen na Slovensku, ale aj na školách v Grécku a Anglicku. V Taliansku sa otvorili pamiatky, vo Francúzsku parky, v Rusku nákupné centrá, v Nórsku, vo Fínsku a v Holandsku reštaurácie, kaviarne a bary, v Portugalsku kiná i divadlá.

Po trojmesačnej prestávke vynútenej pandémiou sa v pondelok návštevníkom otvorila jedna z najznámejších svetových pamiatok rímske Koloseum. „Jeho znovuotvorenie znamená nový začiatok i nádej,“ privítala sprístupnenie historickej arény, ktorú vlani navštívilo 7,5 milióna ľudí, jej riaditeľka Alfonsina Russoová.

Pred vstupom do Kolosea si musia návštevníci nasadiť rúška a dať si zmerať teplotu. Lístky si možno objednať len cez internet a dovnútra denne vpustia iba 1 600 turistov, pätnásťnásobne menej ako pred zavedením karantény.

S alarmom na krku

Svoje priestory vrátane slávnej Sixtínskej kaplnky včera otvorili aj Vatikánske múzeá. Už cez víkend sa prví návštevníci mohli vrátiť do Pompejí a vystúpiť na šikmú vežu v Pise. Do veže naraz vpustia len 15 ľudí, každému z nich na krk zavesia alarm, ktorý začne blikať a vibrovať vo chvíli, keď sa priblíži iný návštevník na 1,8 metra. Radnica v Pise dúfa, že pri stále nefungujúcom cudzineckom ruchu románsky komplex katedrály a naklonená veža prilákajú aspoň domácich turistov a mesto znova ožije. V rámci uvoľňovania reštrikcií sa totiž v stredu otvoria hranice medzi jednotlivými regiónmi Talianska.

V utorok sa aj vo Francúzsku začne ďalšia fáza uvoľnenia protiepidemického režimu. V celej krajine sa otvoria bary, reštaurácie a kaviarne, pláže, múzeá, pamiatky i divadlá. Prestane platiť aj pravidlo, ktoré ľuďom obmedzovalo cestovanie na okruh sto kilometrov od domova.

Už cez víkend sa v Paríži prvý raz od 17. marca otvorili parky. Úrady pôvodne zvažovali, že v parkoch povolia len prechádzky, napokon však ľuďom umožnili, aby si sadli, ľahli, odpočívali. Tisíce Parížanov si tak znova vychutnávajú pikniky v tráve. „Konečne sme voľní,“ povedala v Luxemburskej záhrade pre agentúru Reuters Parížanka Anne. „Je to skoro taký pocit, ako keď človeka pustia z väzenia,“ dodala.

Kráľovná v sedle

V Anglicku sa v pondelok po desiatich týždňoch opäť otvorila časť základných škôl. Otvorenie škôl pre milióny žiakov z nižších ročníkov kritizovali viacerí epidemiológovia i školské odbory ako predčasný krok pre krajinu s najvyšším počtom prípadov nákazy i úmrtia na COVID-19 v Európe. Takmer polovica rodičov sa rozhodla svoje deti naďalej ponechať doma.

Anglicko, ktoré o opatreniach v boji s pandémiou rozhoduje samostatne od Škótska, Walesu a Severného Írska, v pondelok uvoľnilo aj ďalšie opatrenia. Od včera sa napríklad môžu schádzať skupiny šiestich ľudí z rôznych domácností, ak zachovajú rozstupy dvoch metrov. Rozšírili sa aj možnosti športovania pod holým nebom, otvoriť sa mohli trhy aj autosalóny.

Signál, že sa blýska na lepšie časy, Britom vyslala aj kráľovná Alžbeta II. Deväťdesiatšty­riročná panovníčka po prvý raz, odkedy sa utiahla do ústrania pre hrozbu koronavírusu, opustila hrad Windsor, posadila sa do sedla a zajazdila si na koni. Uvoľnenie hlásia aj ďalšie krajiny. Vo veľkej časti Španielska spustili prevádzku bazény, reštaurácie a nákupné centrá. V Bilbau už bude možné zájsť si do Guggenheimovho múzea. Pláže, kaviarne a reštaurácie sprístupnilo Rumunsko. Albánsko otvorilo hranice, hotely a jasle.

V Turecku sa znovu otvorili reštaurácie, kaviarne, športové haly, kúpele, parky, pláže i múzeá. Ľudia si môžu opäť nakúpiť na istanbulskom Veľkom bazári, čo mnohí považujú za symbolický krok návratu k normálu. Znovu sa otvorili škôlky.

Prvý jún priniesol úľavy aj Ukrajine. Krajinu opäť začali križovať diaľkové vlaky, otvorili sa materské školy i telocvične.

Prísne karanténne opatrenia začala zmierňovať i Moskva. Úrady povolili prvý raz po deviatich týždňoch vychádzky z domova aj v iných prípadoch, ako je presun na pracovisko či nákup potravín a liekov. Pre verejnosť sa v ruskej metropole otvorili parky, športoviská i obchodné centrá.