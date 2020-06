Dudova popularita klesá, druhé kolo prezidentských volieb by prehral

Prezidentské voľby sa v Poľsku mali pôvodne konať 10. mája, ale pre epidémiu vyvolanú koronavírusom SARS-CoV-2 sa neuskutočnili. Predpokladá sa, že hlasovanie by sa mohlo konať koncom júna, konečný termín nebol stanovený.

Duda, dôležitý spojenec vládnucej pravicovej nacionalistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS), bol podľa Reuters dlho považovaný za jasného favorita. Nedávne prieskumy verejnej mienky však ukázali, že jeho vedenie sa znížilo, najmä pre to, že hlavné opozičné zoskupenie Občianska koalícia (KO) pristúpila k zmene kandidáta a do volieb delegovala liberálneho varšavského primátora Rafala Trzaskowského.

Podľa politických analytikov strana PiS, ktorá bola odhodlaná za každú cenu presadiť, aby sa 10. mája hlasovalo poštou (čo sa jej však nepodarilo), je znepokojená ekonomickými dôsledkami pandémie znižujúcimi Dudovu popularitu.

Podľa prieskumu SWPS, ktorý sa uskutočnil 28. a 29. mája, by Duda vyhral prvé kolo, ale v druhom by prehral nielen s nezávislým kandidátom Szymonom Holowniom, katolíckym novinárom, ale porazil by ho aj Trzaskowski.

Duda by podľa SWSP v prvom kole získal 32 percent hlasov voličov, ale druhé kolo s Holowniom ako súperom by sa skončilo pomerom 61 k 39 v Dudov neprospech. Ak by jeho súperom bol Trzaskowski, Duda by súboj s ním prehral so ziskom 43 percent, zatiaľ čo primátora Varšavy by volilo 57 percent respondentov.

Víťazstvo Dudu vo voľbách je rozhodujúce pre nádeje vlády PiS na implementáciu jej konzervatívnej agendy, pretože prezident má právo vetovať zákony a iniciovať predčasné parlamentné voľby, konštatovala agentúra Reuters.