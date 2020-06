Ani Čína, ani USA. Kríza preveruje schopnosť EÚ mať svoj hlas

Nájsť si miesto v zmenenom svete. Prispôsobiť sa mu a zároveň ho formovať. Európska únia pred sebou tlačí balvan domácich úloh a opätovne stojí na historickej križovatke. Pandémia choroby COVID-19 poukázala na dve oblasti, ktoré EÚ musí riešiť. Ako sa vyrovnať s ekonomickými problémami, ktoré so sebou priniesla koronarkríza. A akú úlohu by mala EÚ hrať na globálnej geopolitickej šachovnici, ktorej začína dominovať rivalita Pekingu a Washingtonu.

Spoja úniu peniaze?

Hospodárske výzvy by mal pomôcť vyriešiť minulotýždňový návrh nového nástroja obnovy – EÚ pre ďalšie generácie vo výške 750 miliárd eur.

"Po počiatočnej opatrnej reakcii inštitúcií EÚ sa konečne zdá, že Európska komisia (EK) položila na stôl skutočne ambiciózny plán, ktorý bude postavený na rozpočte únie na roky 2021 – 2027 v celkovej výške 1,85 bilióna eur. Tento nástroj má pomôcť najviac postihnutým štátom. Som si istá, že sa nájde riešenie, s ktorým by súhlasili aj štáty, ktoré sa zatiaľ k tomuto plánu stavajú zdržanlivo. V stávke je dôveryhodnosť únie. EÚ je inštitúcia založená na hodnotách a jej základnou hodnotou by mala byť solidarita,“ uviedla pre Pravdu odborníčka na európsku politiku Alessandra Mignolliová z rímskej univerzity Sapienza.

Plán obnovy sa dá tak trochu prirovnať k obchodnej zmluve, ktorá môže mať hlboké politické dosahy. Peniaze poskytnuté krajinám prostredníctvom tohto nástroja sa budú splácať najskôr v roku 2028 a najneskôr do roku 2058. Je to teda záväzok, ktorý má potenciál udržať minimálne najbližšie takmer štyri desaťročia úniu pokope. Slovensko bude mať k dispozícii z fondu obnovy okolo osem miliárd eur.

"Predpokladám, že sa vynaloží obrovské úsilie, aby návrh eurokomisie prešiel. Je možné, že peňazí bude trochu menej, azda sa o niečo zmení pomer grantov a pôžičiek a ešte posilní sa úloha EK pri kontrole míňania financií. Netreba zabúdať na to, že za návrhom stojí dohoda Francúzska a Nemecka. To je vždy dobrý základ na to, aby sa únia dopracovala k výsledku,“ tvrdí Mignolliová.

Globálne dilemy

Boj s ekonomickou krízou zo strany EÚ je odkazom, že to so svojou budúcnosťou myslí vážne. Únia potrebuje ukázať, že vo svete, v ktorom sa čoraz viac hovorí o súperení veľmocí, ponúka atraktívny model fungovania.

Podľa šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella prístup EÚ nemá spočívať v tom, že sa pridá na stranu Washingtonu alebo Pekingu.

"Sme svedkami zvyšujúcej sa konfrontácie medzi Čínou a USA. Je to niečo, čo bude formovať budúcnosť sveta. Musíme si zachovať určitú úroveň autonómie, aby sme mohli brániť naše záujmy,“ povedal Borrell podľa spravodajskej stránky Euobserver. "EÚ nie je v tejto konfrontácii neutrálna. S USA máme spoločný politický systém a nechceme ten čínsky, ale máme vlastné špecifické záujmy, ktoré nie sú totožné s americkými,“ dodal Borell.

Európska ľudová strana, ktorá má v Európskom parlamente najväčšiu frakciu, sa už tiež pripravuje na diskusiu o budúcnosti EÚ. Pracuje na svojich pozíciách, ako si predstavuje fungovanie únie vo svete. Súčasťou tohto procesu je aj slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu).

"Najneskôr počas nemeckého predsedníctva (začína sa 1. júla, pozn. red.) bude jasné, ako to bude ďalej s konferenciou o budúcnosti Európy. Sú na to rôzne názory. Jeden tvrdí, že teraz žiadnu konferenciu nepotrebujeme a máme sa sústrediť na záchranu a obnovu ekonomík. Ja si však myslím, že situácia v súvislosti s pandémiou choroby COVID-19 zvýšila vážnosť konferencie. Musí reagovať na zmenenú situáciu a potrebujeme zásadnejšiu diskusiu, na čo nám slúži a má slúžiť európsky projekt a ako má slúžiť ďalej. Skutočnou odpoveďou je z môjho pohľadu viac Európy a musí sa to odraziť aj v debate o konferencii o budúcnosti Európy,“ uviedol pre Pravdu Bilčík.

Podľa europoslanca sa otvára priestor na debatu o otvorení zmlúv, na základe ktorých funguje EÚ. "V únii sa nám nakopilo viac problémov, ktoré majú aj zmluvný charakter. Súčasná kríza prepisuje viaceré tabu. Je tiež zjavné, že EÚ je v súčasnom svete oveľa osamotenejšia. Súvisí to aj s tým, že transatlantická väzba nie je taká pevná ako v minulosti. Musíme uvažovať oveľa európskejšie, a to je tiež veľký strategický záujem Slovenska, aby sme ako krajina vedeli najbližšie desaťročia prežiť,“ povedal Bilčík.