Pentagón presunul do okolia Washingtonu 1600 vojakov

Hovorca Pentagónu Jonathan Rath Hoffman uviedol, že armáda presunula 1600 vojakov do oblasti hlavného mesta, ale nie priamo do metropoly. Vojaci sú na základniach v okolí Washingtonu, sú v stave „zvýšenej pohotovosti“, do operácií civilných úradov sa podľa hovorcu ale zatiaľ nezapojili.

Podľa Hoffmana sú medzi presunutými príslušníkmi americkej armády vojenskí policajti a ženisti. V pondelok prezident Trump pohrozil americkým štátom a mestám, ktoré dostatočne tvrdo nezasiahnu proti násilným demonštráciám, že na tento účel nasadí armádu. To federálnej vláde umožňuje takzvaný zákon o vzbure. Prezidentove slová kritizoval okrem iného jeho pravdepodobný vyzývateľ v novembrových prezidentských voľbách Joe Biden.

Protesty pokračovali vo viacerých mestách

Vo viacerých amerických mestách pokračovali v utorok protesty proti policajnému násiliu, rasizmu a zákazu vychádzania, ktorý úrady zaviedli s cieľom zabrániť ďalším násilným protestom vyvolaným smrťou Afroameričana Floyda. Informovali o tom v stredu agentúry AP a DPA.

Stovky demonštrantov sa podľa DPA zhromaždili v americkom hlavnom meste Washington pred Bielym domom a vyjadrovali nespokojnosť so zákazom vychádzania, ktorý úrady zaviedli v úsilí upokojiť situáciu v meste.

Tisíce ľudí protestovali aj v New Yorku, kde zákaz vychádzania platí od 20.00 h miestneho času a do 5.00 h ráno, uvádza AP. Opatrenie bude v platnosti do nedele. Polícia v New Yorku začala v súvislosti s protestmi zatýkať ľudí.

Protesty sa konali aj v ďalších mestách vrátane Los Angeles. Guvernéri 28 štátov a úrady v hlavnom meste Washington nasadili viac ako 20 400 príslušníkov Národnej gardy, aby pomáhali bezpečnostným zložkám.

George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Po zatknutí sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť, ktorú okolostojaci nakrútili na video, vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilností.