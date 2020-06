Babiš a Matovič zbúrali hranice, Slovensko sa otvorí siamskemu dvojčaťu

Slováci žijúci v Česku budú môcť opäť slobodne cestovať na Slovensko. Oznámil to premiér Igor Matovič na návšteve Prahy, kde sa stretol s predsedom vlády Andrejom Babišom. Bola to prvá oficiálna zahraničná cesta Matoviča od nástupu do funkcie.

VIDEO: Hraničné obmedzenia medzi Českom a Slovenskom padnú.

Babiš, ktorý pripomenul dlhoročné väzby medzi Slovákmi a Čechmi, vysoko ocenil, že sa režim na hraniciach uvoľní už v najbližších hodinách – o polnoci zo stredy na štvrtok. „Som rád, že pán premiér Matovič nám priniesol tento darček. Vrátime sa do režimu pred vypuknutím koronavírusu," povedal Babiš na spoločnej tlačovke.

Pokračoval, že verí, že slovenskí policajti budú bez problémov púšťať autá s českými ešpézetkami. Určité kontroly sa totiž na spoločných hraniciach zachovajú, pretože Slováci budú overovať totožnosť – ide o to, že Slovensko sa úplne otvára len občanom Českej republiky, respektíve svojim občanom, ktorí tam žijú; či už pracujú alebo študujú.

Babiš podčiarkol, že návrat do normálu je zvlášť významný v súvislosti s podporou cestovného ruchu: „Na Slovensko chodí ročne najviac Čechov hneď po Chorvátsku. Je to zhruba 720-tisíc turistov každý rok." Dodal, že podobne je veľký záujem medzi Slovákmi o pobyt v Českej republike.

Obaja premiéri sa zhodli, že ich prvé stretnutie naživo bolo otvorené a priateľské. „Sme tak trochu siamské dvojčatá," podotkol Matovič na adresu Česka a Slovenska v spojitosti nielen so spoločnou históriou jednotného štátu, ale aj na margo puta medzi mnohými obyvateľmi v oboch krajinách. Doplnil, že všetci, vrátane neho, ťažko prežívali, že sa pre koronavírus museli dočasne zatvoriť česko-slovenské hranice. „O tom viac som rád, že prechádzame do normálu," uviedol Matovič. Vysvetlil, že toto otvorenie hraníc vyplýva z toho, že epidemiológovia na Slovensku mu dali zelenú. Bez ich súhlasu by to neurobil, pričom prízvukoval, že v prípade koronakrízy sa od začiatku vo funkcii premiéra dôrazne riadil ich odporúčaniami.

Slovenský premiér si pochvaľoval, že rokovanie s Babišom bolo ešte lepšie, ako predpokladal: „Očakával som viac formálne stretnutie, ale dostal som priehršť ľudskosti."

V súvislosti s turizmom poznamenal, že Slovákov istotne láka napríklad návšteva Prahy a, naopak, Čechom pripomenul prírodné nádhery Slovenského raja. Túto atraktívnu lokalitu spomenul aj preto, lebo tam plánuje v tomto roku uskutočniť pravidelné zasadnutie českej a slovenskej vlády. „Budeme radi, ak prídete spoznávať Slovensko, alebo si prídete zaspomínať si, keď ste u nás boli napríklad v detských táboroch," doplnil v súvislosti s cestovným ruchom.

Pokiaľ ide o vlakovú a autobusovú dopravu medzi Českom a Slovenskom, jasno vo veci by malo byť čoskoro. Babiš a Matovič totiž uviedli, že o tejto záležitosti ešte rokujú kompetentní ministri oboch štátov.