Expertka: Ak to Babišovi s Matovičom „klikne“, môže to byť intenzívna spolupráca

Zmení nová slovenská vláda nejakým spôsobom fungovanie visegrádskej štvorky?

Zatiaľ je zložité niečo predpovedať. Keď sa pozrieme do minulosti, tak Slovensko malo vo V4 do istej miery výsadnú pozíciu. Dôvodom je to, že je členom eurozóny. Vo viacerých otázkach sa Slovensko na európskej úrovni profilovalo oveľa konštruktívnejšie ako ostatné štáty. Najmä teda, keď to porovnáme s Maďarskom a Poľskom. Dá sa povedať, že Slovensko spoločne s Českom tvorili jednu stranu rovnice, o ktorej niektorí pozorovatelia hovorili ako o Visegráde dva plus dva. Čiže konštruktívnejšia Bratislava a Praha a na druhej strane kontroverznejšia Varšava a Budapešť. Povedala by som, že členstvo Slovenska v eurozóne do značnej miery predstavuje bariéru tomu, aby sa vaša krajina nejako zásadne vymedzovala proti aspektom integrácie únie. Preto ani nečakám, že by s novým kabinetom v Bratislave prišla nejaká väčšia zmena týkajúca sa európskeho smerovania štátu, ani v súvislosti s V4. Nevieme však presne, čo sa stane, pretože slovenská vláda sa dá vnímať ako ideologicky nekoherentná.

Premiéri Matovič a Babiš majú podľa kritikov sklony k populizmu. Česko-slovenská spolupráca funguje a určite bude fungovať aj naďalej. Myslíte si však, že si premiéri takpovediac sadnú aj na osobnej úrovni, ktorá môže mať niekedy vplyv na politiku?

Osobne nepoznám predsedov vlád. Ale možno sa dá niečo vyčítať z toho, čoho sme boli svedkami doteraz. Premiér Babiš sa dosť spolieha na osobnú chémiu s ostatnými európskymi lídrami. Platí to v prípade maďarského predsedu vlády Viktora Orbána a poľského kolegu Mateusza Morawieckého. Pokiaľ to takpovediac „klikne“ aj s Matovičom a bude si s ním rozumieť, tak spolupráca Prahy a Bratislavy môže byť ešte intenzívnejšia. Na druhej strane sa však dá povedať, že vzťahy medzi Českom a Slovenskom sú skvelé a bezproblémové, takže ani neviem, či sa na nich dá ešte niečo zlepšovať.

Na tlačovej konferencii premiér Babiš podrobil kritike fond obnovy EÚ, o ktorom bude rokovať summit lídrov únie 19. júna a visegrádska štvorka 11. júna. Matovič sa k tomu vyjadril len všeobecne, s tým, že V4 o tom bude diskutovať, že pre Slovensko sú parametre fondu nastavené celkom dobre, ale že chápe, že Česko či Maďarsko s nimi môžu mať problém. Očakávate, že visegrádska štvorka zaujme nejaký jednoznačný spoločný postoj pred stretnutím EÚ?

Nepredpokladám, že v súvislosti s fondom obnovy vznikne nejaká silná visegrádska pozícia, ako to bolo napríklad pri téme migrácie. Ako ste už naznačili, tak Slovensko a Poľsko, hoci majú k návrhu pripomienky, tak sa v zásade s predstavenými plánmi stotožňujú. Česko je aktuálne pri svojich pozíciách týkajúcich sa fondu v Európe osamotené. Možno Maďarsko by sa mohlo stať jeho spojencom. Preto si nemyslím, že vznikne nejaká široká visegrádska koalícia.

Čiže výsledkom stretnutia V4 budú asi len nejaké všeobecné vyjadrenia typu, že EÚ musí brať do úvahy záujmy strednej Európy, ktorá dobre zvládla zdravotnú krízu spôsobenú koronavírusom?

Bude to niečo podobné. Keby som špekulovala, tak výsledkom bude asi nejaké spoločné vyhlásenie, ako všetky krajiny V4 navzájom chápu svoje pozície, ale na rokovaniach o fonde to nič nezmení.