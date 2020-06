Trump nariadil zníženie počtu amerických vojakov v Nemecku

Americký prezident Donald Trump nariadil zníženie početného stavu amerických vojsk rozmiestnených na území Nemecka. Informoval o tom v piatok denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na vyjadrenia amerických vládnych predstaviteľov.

Prezident podľa nich nariadil Pentagónu, aby sa do septembra 2020 znížil počet amerických vojakov v Nemecku o približne 9500. Na nemeckom území je v súčasnosti trvale umiestnených 34 500 príslušníkov armády USA.

Spojené štáty už vlani v lete pohrozili stiahnutím časti amerických vojakov z Nemecka. Stalo sa tak v kontexte napätia medzi Berlínom a Washingtonom okolo nemeckých príspevkov do NATO a zahraničných misií.

Americká veľvyslankyňa v Poľsku vtedy naznačila, že by sa americkí vojaci, ktorí by boli stiahnutí z Nemecka, mohli presunúť do susedného Poľska, uviedla stanica Deutsche Welle.

Nemenovaný americký predstaviteľ citovaný v piatok agentúrou Reuters povedal, že Trumpovo najnovšie rozhodnutie nesúvisí s napätím medzi ním a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.

Podľa iného amerického činiteľa už taký veľký kontingent vojakov USA v Nemecku nie je potrebný vzhľadom na celkové zvýšenie vojenských výdavkov NATO. Časť z odsunutých vojakov sa podľa neho presunie do Poľska a iných spojeneckých krajín, zatiaľ čo zvyšok sa vráti do vlasti. V Nemecku by po znížení početného stavu malo zostať približne 25-tisíc príslušníkov americkej armády.