Stiahne Trump vojakov z Nemecka? Núka sa Poľsko

Z pohľadu Nemecka to vyzerá na ďalší úlet šéfa Bieleho domu. Týždeň po chladnom telefonickom rozhovore Donalda Trumpa s Angelou Merkelovou, v ktorom spolková kancelárka pod zámienkou pandémie odmietla jeho pozvanie do USA na summit G7, sa Berlín bez akéhokoľvek upozornenia dozvedel z médií, že Washington sa chystá bezmála o tretinu znížiť stavy svojich vojakov rozmiestených v Nemecku.

O nariadení Trumpa do troch mesiacov stiahnuť 9 500 vojakov z Nemecka informoval ako prvý denník Wall Street Journal. Biely dom to od konca minulého týždňa stále oficiálne nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Vzhľadom na predchádzajúce signály, ktoré americký prezident už dlhšie vysielal, však spojenci z NATO berú rozhodnutie ako hotovú vec. Kým Berlín netají sklamanie, Varšava si robí nádeje, že časť sťahovaných jednotiek by sa mohla presunúť do Poľska.

V Nemecku prevláda názor, že z vojenského hľadiska neopodstatnené rozhodnutie prijal Trump, ktorý je na domácej pôde pod silným tlakom, ako súčasť svojej kampane za znovuzvolenie. „Je to všetko o ňom, nejde o víziu sveta ani o politiku, je to o ňom, o jeho potrebe sebapotvrdzovania a niekedy aj o potrebe pomstiť sa,“ hľadá Trumpove motívy Norbert Röttgen, predseda zahraničného výboru Bundestagu a jeden z nádejných nástupcov kancelárky Merkelovej. „Je nervózny a pod tlakom a čím je viac v úzkych a čím je pre neho situácia kritickejšia, tým bude útočnejší,“ dodal pre Funke Mediengruppe.

Trump tlačí na Nemecko

Trump pred štyrmi rokmi sľúbil, že do USA vráti milióny dolárov vynaložené na NATO. Odvtedy tlačí na spojencov, aby zvýšili vojenské výdavky aspoň na dve percentá HDP a prevzali na svoje plecia náklady, ktoré majú Spojené štáty so zaisťovaním ich bezpečnosti. Obzvlášť ostro kritizuje Nemecko, ktoré tento rok na obranu vyčlenilo 1,37 percenta HDP a dvojpercentnú métu, ku ktorej sa členské štáty NATO zaviazali, mieni dosiahnuť až v nasledujúcom desaťročí.

„Je veľa dôvodov kritizovať Nemecko za to, ako míňa svoje eurá na obranu,“ pripustil pre denník New York Times bývalý veľvyslanec USA v NATO Ivo Daalder. Spôsob, ako prinútiť krajinu, aby viac míňala, je však taký, že sa príde so spoločnými stratégiami, čo NATO robí,“ dodal.

Nemecko podľa Daaldera významne prispieva k pôsobeniu amerických síl na svojom území, poskytuje mu rozsiahle priestory na výcvik. USA majú v Ramsteine na juhozápade Nemecka svoju najväčšiu základňu mimo vlastného územia, ktorá zohráva kľúčovú logistickú úlohu pre misie v Iraku a Afganistane. Bývalý veľvyslanec tiež upozorňuje, že prítomnosť amerických vojakov slúži rovnako posilneniu bezpečnosti hostiteľskej krajiny, ako aj ostatných spojencov a v neposlednom rade USA. „Nie sme v NATO z láskavosti k našim spojencom, ale aby sme zaistili našu vlastnú bezpečnosť. Vysielame jednotky do Nemecka a inde, aby sme zabránili vojnám a nemuseli v nich bojovať," dodal.

Trump podľa Wall Street Journal sa chystá obmedziť aj maximálny počet amerických vojakov, ktorí sa môžu naraz v Nemecku zdržiavať. V budúcnosti ich nesmie byť viac ako 25-tisíc, kým teraz je povolenou dočasnou hranicou 52-tisíc vojakov, čo má veľký význam pri rotácií misií.

Poliaci chcú amerických vojakov

Spojené štáty už vlani pohrozili stiahnutím časti amerických vojakov z Nemecka. Veľvyslankyňa USA v Poľsku Georgette Mosbacherová vtedy naznačila, že by sa americkí vojaci mohli presunúť do susedného Poľska. „Poľsko si plní povinnosť a na obranu vynakladá viac ako dve percentá HDP, Nemci nie. Chceli by sme preto, aby americké jednotky prišli do Poľska,“ napísala na Twitteri.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki cez víkend v rozhovore pre rádio RMF24 vyjadril nádej, že Spojené štáty časť z vojakov stiahnutých z Nemecka presunú do Poľska. „Rozhodnutie je teraz na Spojených štátoch,“ poznamenal.

Varšava s Washingtonom už dávnejšie vyjednáva o posilnení americkej vojenskej prítomnosti v Poľsku z terajších 4 500 na 5 500 vojakov. Poľsko sa zaviazalo, že náklady spojené s pobytom vojsk bude hradiť samo.