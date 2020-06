Naozaj má Švédsko vraha Olofa Palmeho?

Vina padla na mŕtveho. Švédsko tvrdí, že vyriešilo vraždu premiéra Olofa Palmeho, ktorého zastrelili 28. februára 1986. Bola to jedna z najväčších kriminálnych záhad sveta. Švédska prokuratúra a polícia teraz tvrdia, že vrahom bol Stig Engström. Prípad sa tým uzavrel. Engströma nemôžu postaviť pred súd, lebo v roku 2000 zomrel, spáchal samovraždu.

Konal vrah sám? "Nenašli sme nič, čo by podporovalo teóriu, že bol súčasťou konšpirácie, ale nedá sa to úplne vylúčiť,“ uviedol na včerajšej tlačovej konferencii, ktorú Švédsko do sveta vysielalo aj po anglicky, prokurátor Krister Petersson.

Skandia man

Engström bol najprv svedkom vraždy. Dokonca vravel, že sa po čine snažil Palmeho oživiť a rozprával sa s premiérovou manželkou Lisbeth, čo však nebola pravda. Polícia v Engströmových výpovediach našla viacero nezrovnalostí, ale nepodozrievala ho. Teórii, že je vrah, sa začala venovať pozornosť až v roku 2016, keď o tom vyšla vo Švédsku kniha.

Vo švédskych médiách Engströma nazývali Skandia man. Vzhľadom na zákony krajiny nemohli uviesť jeho meno. Engström pracoval v čase Palmeho vraždy v poisťovni Skandia. Živil sa ako grafický dizajnér.

Prokuratúra a polícia na tlačovej konferencii pripomenuli, že Engström je podozrivý, ale o jeho skutočnej vine by mohol rozhodnúť iba súd. Úrady nepredložili žiadne jednoznačné nové dôkazy, ktoré by vraha usvedčovali. Napriek tomu sú presvedčené, že majú páchateľa.

Na základe výpovedí svedkov sa ukázalo, že Engströma na mieste činu nikto nevidel, hoci on sám tvrdil, že tam bol. Jeho oblečenie sa v osudný večer zhodovalo s tým, ako pravdepodobného vraha opísali ľudia, ktorí boli v blízkosti streľby. Engström bol v armáde, takže vedel používať zbrane. Keď vyšetrovatelia pátrali po tom, čo ho mohlo viesť k vražde, ukázalo sa, že sa kriticky vyjadroval na adresu sociálnodemokra­tického premiéra. Úrady však pripúšťajú, že motív Engströmovho konania nie je jasný.

"Dúfame, že naše závery verejnosť akceptuje. Nepredpokladám však, že rôzne konšpiračné teórie teraz zmiznú, veď sa o nich hovorilo 34 rokov. Máme však závery, pri ktorých cítim, že sa za ne môžeme postaviť,“ povedal policajný vyšetrovateľ Hans Melander.

Podľa spravodajskej stránky thelocal.se Palmeho traja synovia v spoločnom vyhlásení uviedli, že ich prokuratúra presvedčila. Pokladajú uzavretie vyšetrovania za racionálny krok. Pripomenuli však, že je škoda, že úrady neboli schopné predložiť jednoznačné forenzné dôkazy, ktoré by Engströma usvedčili.

Je to všetko?

Palme bol v osudnú noc v kine s manželkou a so synom. Osobným strážcom dal voľno. Zastrelili ho na jednej z najrušnejších štokholmských ulíc Sveavägen.

"Prípad je uzavretý. Ale prvá reakcia je: A to je všetko? Jeden záver je, že švédska polícia pri pôvodnom vyšetrovaní konala veľmi zle. Teraz tu máme niečo, čo sa dá opísať ako nedokončená odpoveď. Je pravdepodobné, že špekulácie budú pokračovať,“ uviedol pre Pravdu švédsky politológ Anders Sannerstedt z Lundskej univerzity.

Na archívnej snímke zo 7. apríla 1986 Stig Engström, ktorého švédske úrady označili za vraha premiéra Olofa Palmeho. Engström zomrel v roku 2000. Autor: TASR/AP, Goran Arnback

To si myslí aj novinár Gunnar Wall, ktorý o Palmeho vražde napísal tri knihy. Švédsky žurnalista sa v nich venuje najmä tomu, prečo švédska polícia pri vyšetrovaní vraždy viac ráz zlyhala. Ale od toho je len krôčik k diskusii o vrahovi či vrahoch.

"Z môjho pohľadu to nie je uzavretý prípad. Nevieme nič o tom, prečo by Engström chcel Palmeho zavraždiť. Vyjadroval sa na jeho adresu kriticky, podporoval iný politický smer, ale nič nasvedčuje, že to bol agresívny človek,“ pripomenul Wall pre Pravdu. "Vyšetrovanie Palmeho vraždy sprevádzalo veľa problémov. Pre mnohých bol premiér kontroverznou postavou. Na domácej, ale aj medzinárodnej politickej scéne. Našlo sa veľa ľudí, ktorí si mohli myslieť, že by bolo v ich záujme, keby Palme skončil,“ povedal Wall.

Podľa investigatívneho novinára, bez ohľadu na to, čo sa skutočne stalo, vyšetrovatelia vedeli, že keď začnú pátrať, ovplyvní to švédske národné záujmy. "Veľa sa diskutovalo o firme Bofors, ktorá predávala zbrane a jej vyšetrovanie bolo pre Švédsko problémom. Bola tu tiež juhoafrická stopa (Palme bol odporca apartheidu, pozn. red). V tom čase malo veľa švédskych spoločností investície v Južnej Afrike. Aj vyšetrovatelia na tlačovej konferencii povedali, že to bola zaujímavá teória, ale nenašli pre jej potvrdenie žiadne dôkazy,“ uviedol Wall.

Novinár o Palmem pripravuje ďalšiu knihu. "Debata o vražde bude pokračovať,“ predpokladá Wall.

Sannerstedt si však myslí, že švédska spoločnosť by sa mala pohnúť vpred. "Túto skladačku sa nikdy nepodarí vyriešiť. Ale život pokračuje. Palmeho rodina aj bývalý premiér Ingvar Carlsson povedali, že by sme sa mali pozerať do budúcnosti,“ povedal politológ.