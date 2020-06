Trump podľa nemeckej vlády zvažuje stiahnutie jednotiek z Nemecka

„Spolková vláda bola informovaná, že americká administratíva zvažuje zníženie počtu príslušníkov amerických ozbrojených síl v Nemecku,“ povedala novinárom zástupkyňa hovorcu nemeckej vláda Ulrike Demmerová.

„Pokiaľ viem, konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo,“ dodala.

V médiách sa v uplynulých dňoch objavili správy o rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa stiahnuť niekoľko tisíc vojakov z Nemecka. Americký denník The Wall Street Journal uviedol, že by to malo byť 9 500 vojakov. Iné médiá podľa agentúry AFP písali až o 15-tisíc príslušníkoch amerických ozbrojených síl.

Biely dom aj NATO správy odmietli komentovať.

Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová ešte v pondelok uviedla, že nijaké informácie o sťahovaní amerických vojsk nemá.