Amnesty International tvrdí, že Chorváti mučia migrantov. Tí to odmietajú

Autor: Danish Refugee Council

Mimovládna organizácia Amnesty International (AI) obvinila Európsku úniu, že sa nečinne prizerá násiliu, ktorého sa dopúšťajú chorvátski pohraničníci na utečencoch a migrantoch. AI tento týždeň zverejnila prípad údajného mučenia zadržaných na hraniciach s Bosnou. Únia by podľa AI mala prípad dôkladne vyšetriť. Chorvátsko obvinenia odmieta.

„V desivej eskalácii porušovania ľudských práv políciou na chorvátskej hranici s Bosnou bola skupina migrantov a žiadateľov o azyl zviazaná, surovo zbitá a mučená príslušníkmi, ktorí sa vysmievali ich zraneniam a rozmazávali im jedlo po zakrvavených hlavách, aby ich ponížili,“ oznámila organizácia.

AI uviedla, že jej spolupracovníci hovorili so šiestimi mužmi zo 16-člennej skupiny pakistanských a afganských migrantov, ktorých chorvátska polícia odhalila 26. a 27. mája v blízkosti Plitvických jazier pri nelegálnom prechode bosniansko-chorvátskej hranice. Ich cieľom bolo dostať sa do západnej Európy.

Na incidente sa podľa AI podieľalo osem až desať maskovaných policajtov, pravdepodobne príslušníkov chorvátskej špeciálne polície. Pri migrantoch strieľali do vzduchu, kopali do nich a mlátili kovovými tyčami. „Potom rozmazali kečup, majonézu a cukor, ktorý našli v batohoch, po zakrvavených hlavách, vlasoch a nohaviciach migrantov,“ dodala AI.

Ľudskoprávna organizácia viní EÚ, že nad násilím páchaným chorvátskymi policajtmi priviera oči a že ho tým nepriamo podporuje. Európska komisia by najnovšie prípad na chorvátsko-bosnianskej hranici mala vyšetriť, uviedol zástupca riaditeľa AI pre Európu Massimo Moratti.

Chorváti: Obviňujú nás bez dôkazov

„Odmietame domnienku, že by chorvátsky policajt urobil niečo také a že by na to mal motív,“ citovala televízia N1 z vyhlásenia chorvátskeho ministerstva vnútra vo štvrtok večer. Podľa ministerstva je už „ustálenou praxou“, že je za zranenie migrantov „bez dôkazov“ obviňovaná chorvátska polícia. Policajti sa podľa ministerstva pri ochrane hraníc naopak zaslúžili o záchranu mnohých životov migrantov.

Za postup svojich pohraničníkov na hraniciach s Bosnou čelí Záhreb dlhodobej kritike mimovládnych organizácií, ale aj poslancov Európskeho parlamentu. V máji opísal britský denník The Guardian prípad, keď policajti migrantov zbili a nastriekali im sprejom na čelo kríž. Aj tieto obvinenia chorvátska polícia odmietla.

Chorvátsko aj Bosna ležia na takzvanej balkánskej trase, ktorou sa každoročne snažia dostať do EÚ tisíce migrantov. Záhreb usiluje o prijatie do schengenskej zóny voľného cestovania, čo vyžaduje, aby krajina spĺňala únijné normy pre pohraničné kontroly a ľudské práva. Musí ale tiež preukázať, že zvládne efektívne strážiť vonkajšie hranice EÚ, uviedla agentúra Reuters. Bosna obviňuje Chorvátov, že vracajú späť migrantov aj v prípade, že ich chytia v hĺbke svojho územia.