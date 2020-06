Grécko láka turistov na bezpečnosť

Turistická sezóna štartuje po troch mesiacoch obmedzení, ktoré úplne odstavili cestovný ruch. Odvetvie, ktoré dáva prácu 700-tisíc Grékom a s príjmami vo výške 19 miliárd eur vlani vyprodukovalo pätinu ekonomického výkonu krajiny, by sa malo rozbehnúť postupne.

Medzi 29 štátmi, ktorých občanom sa stredomorská krajina s úchvatnými plážami a unikátnymi antickými pamiatkami otvára, je aj Slovensko. Grécko je po Chorvátsku a Bulharsku treťou najpopulárnejšou destináciou slovenských turistov. Len v rámci organizovaných zájazdov tam ročne trávilo dovolenku asi 80-tisíc Slovákov.

Grécko zostáva naďalej obozretné voči cestujúcim z rizikových štátov. Pri vstupe do krajiny sa musia podrobiť testu na koronavírus a v prípade pozitívneho výsledku budú musieť ísť na dva týždne do karantény. Obmedzenie platí napríklad pre pasažierov z Británie a z Turecka. Testy v prípade návštevníkov z bezpečných krajín sa budú robiť len náhodne.

Prílety do Atén a Solúna

Lietadlá so zahraničnými rekreantmi môžu zatiaľ pristávať len na dvoch najväčších medzinárodných letiskách – v Aténach a Solúne. Regionálne vzdušné prístavy sa pred nimi otvoria 1. júla. Na ostrovy sa dovtedy záujemcovia dostanú buď vnútroštátnymi leteckými linkami, alebo trajektmi. Od pondelka sa pred turistami otvorila aj možnosť cestnej dopravy. Zatiaľ do krajiny môžu vstupovať z Bulharska, o dva týždne by sa ale mali zdvihnúť závory aj na hraniciach so Severným Macedónskom a s Albánskom. V aute sa však môžu spolu so šoférom prepravovať nanajvýš tri osoby.

Premiér Kyriakos Mitsotakis si na slávnostné odštartovanie turistickej sezóny vybral malebný ostrov Santorini. „Môj odkaz pre vás je prostý: Príďte do Grécka," povedal zahraničným novinárom pri romantickom západe slnka na pozadí so sopkou vynárajúcou sa z mora.

Prioritou zdravie

Predseda vlády cudzincov ubezpečil, že Grécko vďaka včasným a prísnym karanténnym opatreniam zvládlo pandémiu lepšie ako väčšina iných štátov. Krajina s 11 miliónmi obyvateľov zaznamenala len niečo vyše 3100 prípadov nákazy, fatálne sa skončilo iba 183 z nich, pričom už päť dní žiadne nové obete nepribudli. „Nejde mi o to, aby sme z Grécka spravili destináciu číslo 1 v Európe. Ide mi o to, aby sme z Grécka spravili najbezpečnejšiu destináciu v Európe," zdôraznil.

Aj preto budú pre zahraničných turistov platiť rovnaké obmedzenia ako pre domácich. Vonku musia medzi sebou dodržiavať 1,5-metrové rozstupy, vnútri dvojmetrové. Platí to aj v múzeách a archeologických náleziskách, ktoré sa v pondelok otvorili po dlhej pauze.

Dovolenka s obmedzeniami

„Môžete prísť, zažijete úžasné chvíle, môžete si sadnúť na terasu s výhľadom a popíjať víno Assyrtiko, užiť si pláže. Nechceme ale, aby ste sa zhromažďovali v plážových baroch, pár vecí tento rok v lete nepovolíme," citovala Mitsotakisa agentúra Reuters.

Úrady v uplynulý víkend zatvorili v oblasti Atén päť nočných klubov, ktoré porušili obmedzenia v počte hostí. Krátko predtým na šesť týždňov odobrali licenciu populárnemu baru na Mykonose.

„Všetci sa bojíme, že môžeme chytiť koronavírus," opísal zmiešané pocity ľudí žijúcich z cestovného ruchu pre agentúru AFP Orestis Papulias, prevádzkovateľ plážového baru v Perisse.

„Keď prídu turisti, budeme mať nové prípady," poznamenal Stefane Saat, turistický sprievodca na Santorini. „Keď nám povedia, že je tu priveľa prípadov, budeme musieť znova zavrieť a čo budeme potom robiť?" dodal.

Podľa prieskumu Open TV sa väčšina Grékov obáva, že príchod státisícov európskych turistov môže vyvolať novú vlnu pandémie. Až 89 percent opýtaných si myslí, že všetci zahraniční dovolenkári by sa pri príchode mali podrobiť testovaniu a karanténe.

Na otázku, či otvorenie krajiny zahraničným návštevníkom môže ohroziť vládne úsilie o potlačenie pandémie, Mitsotakis podľa denníka Ekathimerini pripustil, že „neexistuje bezrizikový prístup. Robíme ale maximum, čo je v našich silách,“ zdôraznil. „Som presvedčený, že najhoršie máme za sebou a nemyslím si, že bude potrebné úplné uzavretie sa. V prípade lokálneho prepuknutia máme k dispozícii infraštruktúru lekárskej a civilnej ochrany, aby sme ju mohli bezpečne a efektívne riešiť,“ dodal.