Trump navrhne reformu polície, demonštrantov zrejme neuspokojí

Hoci finálna verzia dokumentu ešte nie je známa, rad amerických médií sa podľa predbežných oznámení predstaviteľov Bieleho domu domnieva, že prezidentov návrh pravdepodobne neuspokojí požiadavky väčšiny protestujúcich.

Podľa denníka The Washington Post by mal prezident svojím dekrétom vyčleniť financie pre miestne policajné zbory na dodatočný výcvik pri používaní donucovacej sily. Návrh má tiež vytvoriť národnú databázu neprimeraných zásahov policajtov, ktorá by mala zabrániť tomu, aby tí príslušníci, ktorí boli vyhodení pre ich neprimerané a násilné postupy, získali prácu v polícii v inom meste či okrese.

Dekrét má rovnako nariadiť ministerstvu zdravotníctva, aby policajné zbory pobádali k väčšiemu využívaniu psychológov pri zásahoch u drogovo závislých, bezdomovcoch a ďalších ohrozených skupín obyvateľstva. Prezident má v texte príkazu tiež uznať, že niektorí policajti zneužili v niektorých prípadoch svoje právomoci a bude naliehať na Kongres, aby prijal náležité reformy polície formou zákona.

Podľa amerických médií je Trumpov návrh značne skromný a nijako nereaguje na výzvy demonštrantov po presunutí časti rozpočtov policajných zborov na sociálne programy a prevenciu. Televízia CNN s odkazom na zdroje z Bieleho domu napísala, že prezident v súkromí vyjadril obavy z toho, že by si príliš ďalekosiahlym návrhom mohol znepriateliť vysokých policajných predstaviteľov. Zásadnejšie kroky chce preto nechať práve na Kongres.

CNN tiež poznamenáva, že sa prezident ešte k nutnosti reformy polície ucelene nevyjadril a jasne ani nepovedal, že v USA existuje zakorenený rasizmus, kvôli ktorému je reforma potrebná, ako tvrdia stovky tisíc demonštrantov po celej krajine.

Trump sa namiesto toho pasoval do úlohy prezidenta zákona a poriadku a opakovane volal po tvrdom zásahu bezpečnostných zložiek proti protestom, ktoré sa v začiatkoch na niekoľkých miestach zvrhli do podpaľačstva a rabovania.

O účastníkoch demonštrácií sa tiež vyjadroval ako o vandalov či zločincoch, ktorí sa dopúšťajú „domáceho terorizmu“. Prezident často hovorí po vzore prezidenta Richarda Nixona (pri moci v rokoch 1969–74) o tichej väčšine, ktorá sa protestov nezúčastňuje a nesúhlasí s nimi, ale nie je o nej počuť.

Vlastné návrhy na policajnú reformu už zverejnili opoziční demokrati a tento týždeň by tak mali urobiť tiež republikáni v Senáte. Demokrati chcú novelou priamo zakázať používanie škrtiacich chvatov pri zatýkaní, ktoré viedli k úmrtiu Georga Floyda a napríklad aj ďalšieho neozbrojeného černocha Erica Garnera v roku 2014. Republikáni tieto zákroky podľa The Washington Post nechcú zakázať priamo, ale chcú obmedziť prísun federálnych peňazí tým zborom, ktoré tak neurobia.

Zásadnou otázkou a pravdepodobným bodom nezhôd medzi opozíciou a vládnucou stranou bude silná právna imunita, ktorá teraz chráni policajných príslušníkov pred veľkým množstvom žalôb. Demokrati chcú právnu ochranu policajtov znížiť a hnať ich tak k zodpovednosti vo väčšom množstve prípadov. Trump však už skôr vyhlásil, že je to pre neho neprijateľný požiadavku.