Trumpova neter vydáva knihu o nelegálnych ziskoch prezidenta

Kniha má tiež odhaliť, že práve Mary Trumpová poskytla utajené dokumenty o súkromných financiách rodiny Trumpových denníku The New York Times. Ten z nich zistil, že Trump sa mal angažovať v daňových podvodoch, a od firmy svojho otca mal dostať investíciu v hodnote 400 miliónov dolárov (približne 356 miliónov eur). Novinári tak vyvrátili prezidentove tvrdenie, že svoje impérium vybudoval sám z vlastných peňazí. V roku 2019 bola denníku za túto reportáž udelená Pulitzerova cena.

Podľa BBC má kniha vyjsť 28. júla pod názvom „Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man“ (Príliš veľa a nikdy nie dosť: Ako moja rodina stvorila najnebezpečnejšieho muža sveta). Autorka vychádzajúcich pamätí je dcérou prezidentovho zosnulého staršieho brata Freda Trumpa.

Mary Trumpová však nie je jediný človek z prezidentovho okolia, ktorý o ňom pripravuje pamäti. Jeho bývalý poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton vydáva svoju knihu 23. júna. Trump zdôraznil, že uverejnenie akýchkoľvek ich rozhovorov v knihe neodsúhlasil, a preto ich publikovaním Bolton porušuje zákon.

V roku 2018 vydala knihu o svojom pôsobení v Bielom dome Trumpova bývalá radkyňa Omarosa Newmanová. O Trumpovej vláde a aj samotnom prezidentovi sa vyjadruje kriticky, dokonca ho v knihe nazvala rasistom.