Členovia Kongresu chcú Trumpovi zabrániť stiahnuť vojakov z Nemecka

Návrh zákona by zakázal využitie financií z federálneho rozpočtu na stiahnutie alebo zníženie počtu príslušníkov amerických ozbrojených síl v Európe, ak by o to nepožiadali vlády príslušných krajín. Prezident by tiež musel ináč takého rozhodnutie oznámiť 180 dní vopred, zdôvodniť ho a nechať si ho schváliť Kongresom.

Výdavky americkej federálnej vlády na základe ústavnej deľby moci kontrolujú Senát a Snemovňa reprezentantov. Zákonodarcovia často využívajú túto svoju právomoc na ovplyvňovanie politických rozhodnutí. Pričinili sa tak napríklad o to, že väznica na Guantanáme zostáva stále otvorená, keďže zakázali použiť federálne financie na jej zatvorenie.

„Katastrofálne rozhodnutie prezidenta Trumpa stiahnuť tisíce vojakov a znížiť ich celkový počet v Nemecku ohrozuje našu národnú bezpečnosť,“ povedal člen Snemovne reprezentantov Eliot Engel.

Trump v pondelok v Bielom dome svoje rozhodnutie zdôvodnil okrem iného tým, že Nemecko ako člen NATO nedáva dostatok prostriedkov na obranu. Počet amerických vojakov v Nemecku by chcel znížiť o 9500 na 25 000.

Spojené štáty už vlani v lete pohrozili stiahnutím časti amerických vojakov z Nemecka. Stalo sa tak v kontexte napätia medzi Berlínom a Washingtonom okolo nemeckých príspevkov do NATO a zahraničných misií. Trump opakovane obvinil európske členské štáty NATO z neplnenia si záväzkov, podľa ktorých by mali na obranu vynakladať minimálne dve percentá HDP.